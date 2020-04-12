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12.04.2020 09:23
Рубрика: В мире

Израиль перестал принимать иностранные авиарейсы

Текст: Юрий Чернов

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху принял решение о временном запрете на прием заграничных авиарейсов. Как уточняет The Jerusalem Post, такое решение было принято после возникших проблем с прибывшими в столицу рейсом из штата Нью-Джерси, США пассажирами. Уточняется, что вместо того, чтобы отправить людей на карантин в специально отведенные для этих целей места, пассажиры рейса были отпущены из аэропорта "под обещание находиться в самоизоляции".

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Нетаньяху, по сообщениям СМИ, распорядился запретить все международные рейсы до тех пор, пока не будут достигнуты соответствующие юридические договоренности между государственными ведомствами. В частности, с Командованием тыла Израиля, которое должно обеспечить транспортировку прибывающих пассажиров в отведенные для нахождения в карантине гостиницы. Отдельно отмечается, что рейсы, которые уже находились в воздухе в момент введения ограничений, Израиль примет, остальные - нет.

Другое издание, The Times of Israel, утверждает, что на решение премьер-министра также повлиял прибывший в субботу рейс из Нью-Йорка, США. В материале утверждается, что прибывшие из центра эпидемии в США пассажиры не прошли должной проверки в аэропорту Бен-Гуриона. Якобы у них даже не проверили температуру. И они после прохождения таможенного и паспортного контроля на такси разъехались по своим домам. Кроме того, некоторые пассажиры рассказали журналистам, что на борту самолета их попросили заполнить бланки, где они обязуются соблюдать режим самоизоляции на 14 дней, но по прилету эти бланки никто так и не собрал.

В мире Ближний Восток Израиль

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