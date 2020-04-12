Израиль временно ограничил возвратные рейсы для сограждан

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху временно запретил авиарейсы в страну из-за рубежа.

По информации из канцелярии премьера, рейсы не возобновятся до особого распоряжения. Иными словами, до тех пор, пока всех прибывших пассажиров не разместят на карантин в специально выделенных для этих целей гостиницах. Все возвратившиеся из-за границы израильтяне попадут в свои квартиры только после двухнедельного наблюдения.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства страны, стал случай, который произошел 11 апреля. Пассажиры, прибывшие из США, разъехались по домам на автомобилях встречавших их родственников и друзей и на такси без прохождения каких-либо проверок в аэропорту. Такая безалаберность вызвала сильную критику в адрес Нетаньяху как со стороны минздрава, так и военных, активно задействованных в борьбе с коронавирусом.