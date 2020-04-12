Как отразился карантин на детях, находящихся на семейном обучении

15 тысяч российских школьников вообще не заметили перехода на дистанционку. Для них на уроках почти ничего не изменилось. Кто эти ученики? Дети, которые находятся на семейном обучении. Они давно привыкли к урокам по Skype, вебинарам, видеоконференциям и домашним работам в WhatsApp.

- Семьи, где дети на домашнем обучении, меньше других пострадали от ситуации, когда школы закрыты, мы только что обсуждали этот вопрос с другими мамочками - рассказала "РГ" Елена из Звенигорода. У Елены четверо детей. Старший сын Леня - в 6-м классе, есть еще трое дошкольников. Старший мальчик - на домашнем обучении.

- У нас есть опыт и обычных школ, и частных. В итоге остановились на частной школе, - рассказывает Елена. - Плата за обучение - 2700 рублей в год.

За эти деньги школа обеспечивает ребенку на семейном обучении участие во Всероссийских проверочных работах, проведение аттестации, в том числе - итоговой, это ЕГЭ и ОГЭ в 9-м классе. А вот как учить детей - решают сами родители. Они же ищут педагогов или становятся репетиторами сами.

- В школе есть личный кабинет, где по дням расписан поурочный план, есть промежуточные контрольные и вебинары по некоторым предметам, организуются конференции в ZOOM, - пояснила Елена.

В свое время Елена и еще несколько мамочек, которые живут недалеко друг от друга, объединились и "открыли класс". В нем семь детей. "Класс" нужен для того, чтобы ездить на экскурсии, проводить совместные, "живые" практические занятия. Например, по биологии, которую всем этим детям преподает сотрудница биологической станции МГУ (биостанция находится в Звенигороде).

Каждый день у Лени (тот, что в шестом классе) пять уроков. Плюс подготовка к олимпиадам по математике по Skype с преподавателем, которая имеет экономическое образование. В обычной школе такое вряд ли бы стало возможным (а как же дидактика, компетенции, надпредметные навыки - ах, ох!) А на семейном обучении никаких ограничений нет. И к слову, математика у мальчика - в числе самых любимых предметов. Английский - четыре раза в неделю, плюс час шахмат.

- Историю у нас ведет папа "одноклассницы", прекрасный историк. По русскому и литературе пригласили филолога. Уже ищем преподавателя по физике на будущий год. В нашей семье я - министр образования! - шутит Елена.

Что поменялось в дни самоизоляции для таких семей, как эта? Из школы сообщили - Всероссийские проверочные работы перенесли на конец апреля, они будут дистанционными, и отменяются все оффлайн мероприятия.

- Мы сделали группу учеников с учителями в WhatsApp, где ученики напрямую получают задания, разъяснения и задают вопросы. Дети сами отправляют учителям фотографии выполненных работ и получают исправления. Учительница по биологии проводит прямо в WhatsApp занятие - голосовыми сообщениями - и дает проверочные работы (учебник, к слову, уже прошли, осталось только повторить). Учительница по математике обзванивает учеников два раза в неделю, спрашивает что непонятно, но по математике тоже уже весь материал пройден. - рассказала "РГ" Елена. - В таком формате родитель становится тьютором, я многое разбираю вместе с сыном.

Надо отдать должное и обычным школам. По мнению Елены, некоторые государственные школы прекрасно справились с переходом на удаленную работу, организуют конференции в ZOOM. "Правда мамы, конечно, в шоке, особенно у которых несколько детей в начальной школе, когда надо подключить каждому все программы и настроить их", - уточняет она.

А вот что рассказала "РГ" еще одна мама, чьи дети учатся дома. "Сейчас все, кто на семейном обучении, оказались в очень выгодном положении по сравнению с остальными. Вынужденный поголовный переход на дистанционное обучение - это головная боль для родителей. Не говоря уже об учителях: они только и занимаются тем, что отвечают на вопросы родителей и учеников. Как и где зарегистрироваться, почему проблемы с логином или паролем, что делать, если компьютер зависает… У нас же в отношении учебы ничего не изменилось. Как занимались по учебникам (и еще бесплатные видеоуроки смотрим иногда) - так и продолжаем заниматься", - написала мне по электронной почте Людмила.

Как изменится обычная школа после эпидемии коронавируса? Вытеснит ли дистанционка "живые" уроки, а гаджеты выйдут в школах из-под запрета? Может быть, вырастет количество родителей, которые сделают выбор в пользу семейного обучения?

Компетентно

Елена Ленская, директор центра изучения образовательной политики Московской высшей школы социальных и экономических наук:

- Родители, которые решаются на семейное обучение, как правило, продвинутые, образованные, активные. Они привыкли использовать ресурсы интернета и сегодня оказались в выигрышной ситуации. Наверняка, со временем будет больше тех, кто отдаст предпочтение домашнему образованию. В обычных школах детей все время приучали к тому, что электронные ресурсы - это несерьезно, это игра, в некоторых школах вообще запрещали гаджеты. А теперь, оказалось, что это единственная возможность учиться. В селах, небольших городах, думаю, очень много проблем. Хорошо, что работает проект "Учитель для России", когда учителями становятся молодые люди из разных профессиональных сфер. Таких около 700. Они молодые, продвинутые, на "ты" с цифрой.

Софья Ляликова, тьютор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ:

- Сложная ситуация лишь обнажила глубочайшие проблемы образовательной системы, которая оказалась не готова сделать такой резкий скачок в онлайн пространство. Наиболее безболезненно преодолели его семейники, которые давно рассматривают дистанционную работу как неотъемлемый элемент образовательного процесса. Еще одной проблемой является неспособность родителей принять на себя новую роль учителя и куратора, готового ответить на все вопросы, которые возникают у ребенка в ходе обучения. Что касается хоумскулеров, то 78 процентов родителей (исследование МГУ) отметили, что занимаются с ребенком самостоятельно, и, соответственно, в течение всего периода обучения погружены в образовательный процесс. Станет ли семейное образование широко распространенным? Это маловероятный сценарий. СО - это осознанный выбор родителей. Не каждый родитель готов принять на себя такую ответственность.

Ольга Хасякова, заместитель директора InternetUrok.ru:

- Мы наблюдаем значительный прирост количества пользователей - речь идет как о тех, кто использует бесплатные материалы нашей библиотеки видеоуроков, так и о тех, кто решил у нас учиться во время режима самоизоляции. Если до начала пандемии у нас числилось около 12 тысяч учеников, то скоро их количество достигнет 14 тысяч. Легче всего переживают карантин дети, которые учатся в форме семейного образования: для них привычно самостоятельное изучение материала, индивидуальное расписание, контроль над собственным распорядком дня, тайм-менеджмент. Вероятно, многие родители и дети, которые задумывались о семейном образовании, в течение карантинного месяца попробуют учиться в таком режиме и в следующем учебном году решатся перейти на эту форму.

Кто лучше научит

Может быть, для многих родителей это станет неожиданностью, но если вас не устраивает обычная государственная школа, есть масса других вариантов учебы. И не таких уж дорогих.

1. Очно-заочное образование в частной школе: уроки онлайн по расписанию с "живым" учителем, есть возможность "живого" общения, учеба идет иногда и летом, присутствие ученика обязательно. В неделю может быть 10-12 уроков-лекций, плюс другие виды занятий. Школа обеспечивает прохождение аттестаций, в том числе ЕГЭ и ОГЭ.

2. Заочное образование в частной школе: может быть предоставлен доступ к онлайн ресурсам школы. Это могут быть уроки-лекции. Другой вариант: школьнику дают календарное планирование на год по предметам плюс список учебно-методических материалов и те материалы, которые есть у школы.

3. Семейное обучение на базе частной школы: помощь в проведении аттестаций, консультации в режиме онлайн. Сопровождение учеников на семейном обучении предлагают сегодня многие порталы и школы.

4. Заочное обучение в обычной школе - экстернат.