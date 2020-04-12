Как отразился карантин на детях, находящихся на семейном обучении

- Семьи, где дети на домашнем обучении, меньше других пострадали от ситуации, когда школы закрыты, мы только что обсуждали этот вопрос с другими мамочками - рассказала "РГ" Елена из Звенигорода. У Елены четверо детей. Старший сын Леня - в 6-м классе, есть еще трое дошкольников. Старший мальчик - на домашнем обучении.
- У нас есть опыт и обычных школ, и частных. В итоге остановились на частной школе, - рассказывает Елена. - Плата за обучение - 2700 рублей в год.
За эти деньги школа обеспечивает ребенку на семейном обучении участие во Всероссийских проверочных работах, проведение аттестации, в том числе - итоговой, это ЕГЭ и ОГЭ в 9-м классе. А вот как учить детей - решают сами родители. Они же ищут педагогов или становятся репетиторами сами.
- В школе есть личный кабинет, где по дням расписан поурочный план, есть промежуточные контрольные и вебинары по некоторым предметам, организуются конференции в ZOOM, - пояснила Елена.
В свое время Елена и еще несколько мамочек, которые живут недалеко друг от друга, объединились и "открыли класс". В нем семь детей. "Класс" нужен для того, чтобы ездить на экскурсии, проводить совместные, "живые" практические занятия. Например, по биологии, которую всем этим детям преподает сотрудница биологической станции МГУ (биостанция находится в Звенигороде).
Каждый день у Лени (тот, что в шестом классе) пять уроков. Плюс подготовка к олимпиадам по математике по Skype с преподавателем, которая имеет экономическое образование. В обычной школе такое вряд ли бы стало возможным (а как же дидактика, компетенции, надпредметные навыки - ах, ох!) А на семейном обучении никаких ограничений нет. И к слову, математика у мальчика - в числе самых любимых предметов. Английский - четыре раза в неделю, плюс час шахмат.
- Историю у нас ведет папа "одноклассницы", прекрасный историк. По русскому и литературе пригласили филолога. Уже ищем преподавателя по физике на будущий год. В нашей семье я - министр образования! - шутит Елена.
Что поменялось в дни самоизоляции для таких семей, как эта? Из школы сообщили - Всероссийские проверочные работы перенесли на конец апреля, они будут дистанционными, и отменяются все оффлайн мероприятия.
- Мы сделали группу учеников с учителями в WhatsApp, где ученики напрямую получают задания, разъяснения и задают вопросы. Дети сами отправляют учителям фотографии выполненных работ и получают исправления. Учительница по биологии проводит прямо в WhatsApp занятие - голосовыми сообщениями - и дает проверочные работы (учебник, к слову, уже прошли, осталось только повторить). Учительница по математике обзванивает учеников два раза в неделю, спрашивает что непонятно, но по математике тоже уже весь материал пройден. - рассказала "РГ" Елена. - В таком формате родитель становится тьютором, я многое разбираю вместе с сыном.
Надо отдать должное и обычным школам. По мнению Елены, некоторые государственные школы прекрасно справились с переходом на удаленную работу, организуют конференции в ZOOM. "Правда мамы, конечно, в шоке, особенно у которых несколько детей в начальной школе, когда надо подключить каждому все программы и настроить их", - уточняет она.
А вот что рассказала "РГ" еще одна мама, чьи дети учатся дома. "Сейчас все, кто на семейном обучении, оказались в очень выгодном положении по сравнению с остальными. Вынужденный поголовный переход на дистанционное обучение - это головная боль для родителей. Не говоря уже об учителях: они только и занимаются тем, что отвечают на вопросы родителей и учеников. Как и где зарегистрироваться, почему проблемы с логином или паролем, что делать, если компьютер зависает… У нас же в отношении учебы ничего не изменилось. Как занимались по учебникам (и еще бесплатные видеоуроки смотрим иногда) - так и продолжаем заниматься", - написала мне по электронной почте Людмила.
Как изменится обычная школа после эпидемии коронавируса? Вытеснит ли дистанционка "живые" уроки, а гаджеты выйдут в школах из-под запрета? Может быть, вырастет количество родителей, которые сделают выбор в пользу семейного обучения?
Елена Ленская, директор центра изучения образовательной политики Московской высшей школы социальных и экономических наук:
- Родители, которые решаются на семейное обучение, как правило, продвинутые, образованные, активные. Они привыкли использовать ресурсы интернета и сегодня оказались в выигрышной ситуации. Наверняка, со временем будет больше тех, кто отдаст предпочтение домашнему образованию. В обычных школах детей все время приучали к тому, что электронные ресурсы - это несерьезно, это игра, в некоторых школах вообще запрещали гаджеты. А теперь, оказалось, что это единственная возможность учиться. В селах, небольших городах, думаю, очень много проблем. Хорошо, что работает проект "Учитель для России", когда учителями становятся молодые люди из разных профессиональных сфер. Таких около 700. Они молодые, продвинутые, на "ты" с цифрой.
Софья Ляликова, тьютор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ:
- Сложная ситуация лишь обнажила глубочайшие проблемы образовательной системы, которая оказалась не готова сделать такой резкий скачок в онлайн пространство. Наиболее безболезненно преодолели его семейники, которые давно рассматривают дистанционную работу как неотъемлемый элемент образовательного процесса. Еще одной проблемой является неспособность родителей принять на себя новую роль учителя и куратора, готового ответить на все вопросы, которые возникают у ребенка в ходе обучения. Что касается хоумскулеров, то 78 процентов родителей (исследование МГУ) отметили, что занимаются с ребенком самостоятельно, и, соответственно, в течение всего периода обучения погружены в образовательный процесс. Станет ли семейное образование широко распространенным? Это маловероятный сценарий. СО - это осознанный выбор родителей. Не каждый родитель готов принять на себя такую ответственность.
Ольга Хасякова, заместитель директора InternetUrok.ru:
- Мы наблюдаем значительный прирост количества пользователей - речь идет как о тех, кто использует бесплатные материалы нашей библиотеки видеоуроков, так и о тех, кто решил у нас учиться во время режима самоизоляции. Если до начала пандемии у нас числилось около 12 тысяч учеников, то скоро их количество достигнет 14 тысяч. Легче всего переживают карантин дети, которые учатся в форме семейного образования: для них привычно самостоятельное изучение материала, индивидуальное расписание, контроль над собственным распорядком дня, тайм-менеджмент. Вероятно, многие родители и дети, которые задумывались о семейном образовании, в течение карантинного месяца попробуют учиться в таком режиме и в следующем учебном году решатся перейти на эту форму.
Может быть, для многих родителей это станет неожиданностью, но если вас не устраивает обычная государственная школа, есть масса других вариантов учебы. И не таких уж дорогих.
1. Очно-заочное образование в частной школе: уроки онлайн по расписанию с "живым" учителем, есть возможность "живого" общения, учеба идет иногда и летом, присутствие ученика обязательно. В неделю может быть 10-12 уроков-лекций, плюс другие виды занятий. Школа обеспечивает прохождение аттестаций, в том числе ЕГЭ и ОГЭ.
2. Заочное образование в частной школе: может быть предоставлен доступ к онлайн ресурсам школы. Это могут быть уроки-лекции. Другой вариант: школьнику дают календарное планирование на год по предметам плюс список учебно-методических материалов и те материалы, которые есть у школы.
3. Семейное обучение на базе частной школы: помощь в проведении аттестаций, консультации в режиме онлайн. Сопровождение учеников на семейном обучении предлагают сегодня многие порталы и школы.
4. Заочное обучение в обычной школе - экстернат.