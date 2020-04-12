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12.04.2020 17:14
Рубрика: Власть

Громкая история

Как унять шумного соседа, находясь в самоизоляции
Текст: Марина Трубилина
После объявления режима самоизоляции жители стали чаще жаловаться на шумных соседей.
Оставаясь дома, граждане развлекают себя, как могут, но часто нарушают этим покой соседей. Фото: GeorgeRudy / istock Оставаясь дома, граждане развлекают себя, как могут, но часто нарушают этим покой соседей. Фото: GeorgeRudy / istock
Оставаясь дома, граждане развлекают себя, как могут, но часто нарушают этим покой соседей. Фото: GeorgeRudy / istock

Единых по России правил по соблюдению тишины не существует, говорит член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова. Это регулируется региональными законами, которые к тому же приняты далеко не во всех субъектах РФ.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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В Москве, например, нельзя шуметь с 23 часов до 7 часов. Запрещено проводить шумный ремонт с 19 до 9 часов и с 13 до 15 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. В Подмосковье в начале апреля ввели дополнительные ограничения на шумный ремонт в период эпидемии - его разрешено делать лишь с 9 до 11 и с 17 до 19 часов в будни, в субботу "разрешенный" период еще короче, а в воскресенье и нерабочие праздничные дни это нельзя делать круглосуточно (а с 13 по 19 апреля проведение строительных и ремонтных работ в Москве и области вообще запрещено).

Основной вопрос сейчас - применять ли с понедельника по пятницу нормы регулирования шума для выходных или же для будних дней, говорит руководитель общероссийского проекта "Добрые соседи", сотрудник НИУ ВШЭ Сергей Кузнецов. "Эти дни нерабочие, но они не приравнены к выходным. В разных регионах это трактуется по-разному", - отмечает Кузнецов.

"Объявленные президентом нерабочие дни - никак не праздничные. Так что в Москве, например, с понедельника по субботу в установленные законом часы шумный ремонт делать можно", - считает юрист, президент РОО "Право на защиту" Андрей Тютюнин. Если соседи явно нарушают нормы по тишине, прежде всего попробуйте договориться с ними о времени, когда можно и когда нельзя шуметь. Если сосед не идет на компромисс - обращайтесь в полицию. "Протокол о нарушении составляет должностное лицо ОВД, - говорит Тютюнин. - Граждане, чей покой и тишина нарушаются действиями соседей, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда, а при систематическом нарушении их прав - о выселении соседа из занимаемого по договору найма помещения. Это, конечно, крайняя, редко применяемая мера".

Жалобы на шумные организации принимает Госадмтехнадзор - туда можно обратиться, например, если по ночам шумит соседняя стройка или магазин. Жалобы на физических лиц, как правило, разбирают административные комиссии муниципалитетов.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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На практике, по словам Кузнецова, нарушение тишины, если это происходит лишь время от времени, очень сложно зафиксировать. К моменту приезда полиции шум может прекратиться. Для его фиксации самостоятельно недостаточно, к примеру, аудиозаписи - необходимы специальные сертифицированные приборы. И даже если в момент визита полицейских шум будет в разгаре, полиция, как правило, может лишь призвать нарушителя к порядку, составить протокол, но наказать не может. "Полиция передаст информацию о нарушении в административную комиссию в муниципалитете, которая вызовет нарушителя, но он вполне может и не прийти", - отмечает Кузнецов. Автору жалобы придется собрать множество документов, судиться, добиваться выплаты возмещения, если даже такое решение будет принято судом.

"Прекратить шум обычно помогают многократные вызовы полиции, - говорит Кузнецов. - Если к человеку постоянно приходят полицейские, он в конце концов понимает, что проще договориться с соседями".

"Даже если в регионе есть "закон о тишине", в нем может отсутствовать механизм фиксации нарушений или могут быть не прописаны полномочия органов, ответственных за фиксацию, - говорит Павлова. - Мы разработали проект поправок в Жилищный кодекс РФ, где предлагаем ввести единый порядок действий".

Ограничения на шум в выходные не распространяются на нерабочие дни

Многие ТСЖ и управляющие компании, особенно в домах-новостройках, устанавливают свои правила о соблюдении тишины в определенные часы всеми жильцами, отмечает Тютюнин. Общее собрание собственников может передвинуть "тихий час" или разрешить ремонт в воскресенье, поясняет Кузнецов. Конечно, закон выше этих правил. Но если дойдет до суда, то они могут быть засчитаны как некое смягчающее обстоятельство, если житель "шумел" по утвержденному жильцами дома распорядку.

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