Какие книги почитать с детьми ко Дню космонавтики

День космонавтики - отличный повод, чтобы отправиться в большое космическое путешествие по планетам Солнечной системы и другим галактикам. Специально для юных исследователей, мечтателей и будущих космонавтов "РГ" подобрала нескучные и полезные книги о космонавтах, ракетах и далеких звездах.

Первый полет в космос

Монвиж-Монтвид Александр Игоревич

Художник: Зорина Светлана

М.: Аванта, 2020

Физик, биограф и редактор детского журнала Александр Монвиж-Монтвид и художник Светлана Зорина воссоздали в мельчайших деталях, схемах и картинках всю историю отечественной космонавтики, начиная с первых идей Константина Циолковского. Первая ракета, первый пуск, первые четвероногие космонавты, опасность невесомости, первый космический экипаж и первый человек в космосе. Ребята узнают, из чего состоит ракета и как устроен космодром, заглянут на тренировочную базу космонавтов и попробуют разгадать их позывные (кстати, а вы знаете, кого называли "Соколом", "Ястребом" и "Чайкой"?), исследуют просторы вселенной и рассчитают траекторию полета ракеты. Во второй части книги собраны биографии наших выдающихся ученых, изобретателей и космонавтов. А чтобы никто не запутался в хронологии космических открытий, автор составил подробный календарь, который начинается 4 октября 1957 года и описывает все знаковые события вплоть до августа 2012 года. На наш взгляд, эта книга станет отличным подарком ко Дню космонавтики.

Земля и Луна. Космические сказки

Елена Ульева

Художник: Анна Мамаева

М.: Clever, 2020

Елена Ульева написала целую серию космических сказок для самых маленьких читателей, чтобы легко и увлекательно познакомить их с серьезными научными знаниями о звездах, планетах и астероидах. Главная героиня этой сказки очаровательная малышка Луна постоянно впутывается в какие-то необычные космические истории, и только благодаря полезным советам доброй Земли ей удастся со всем справиться. А началось все с того, что Луна решила найти себе семью…

Из этой книги дети узнают, что такое метеоритный дождь, как образуется черная дыра в космосе и почему мы видим Луну то худенькой, то полной и как это явление называется у астронавтов. Знакомство со вселенной можно продолжить вместе с еще одной книгой Елены Ульевой "Солнечная система. Космические сказки".

Как устроен космос. Ты и вселенная

Дара О"Бриэн, Кейт Дэвис

Художник: Дэн Брамал

Перевод: Н. Исакова

М.: Вилли Винки, 2019

Как сделать так, чтобы ребенок усвоил даже самые сложные темы? Рассказать об этом весело, увлекательно и с юмором. Именно так и поступил известный английский комик, а по совместительству физик-математик Дара О'Бриэн. Он примерил на себя роль весельчака-экскурсовода, который приглашает совершить экскурсию по безграничным просторам нашей Вселенной. Вы уже приготовились? Не боитесь быть раздавленными, сожженными или замороженными? Все еще мечтаете увидеть черные дыры, взрывающиеся звезды и луны? Если не передумали, тогда надевайте скафандр и в путь. Вам предстоит разгадать Теорию Большого взрыва, узнать, как далеко находится вселенная, и побывать на многих планетах и спутниках, преодолевая скорость звука и света. И кто знает, может после этого ваш ребенок сможет разгадать законы бытия и взглянуть по-новому на время и пространство.

Путешествие в космос. Удивительные факты о Солнечной системе

Петер Экберг

Художник: Андрес Нюберг

Перевод: Дарья Долгополова

М.: Пешком в историю, 2018

Полукомикс, полуэнциклопедия познакомит ребят с устройством Солнечной системы и расскажет о происхождении комет и астероидов. Профессор Астро и его юные друзья Джек и Юни отправляются в полет на космическом корабле, собранном… "из обломков". Во время своего путешествия они побывают на всех планетах Солнечной системы, а читатели узнают о них много нового: почему Уран голубого цвета, что за пятно на поверхности Юпитера, зачем на Венере идут кислотные дожди... Рассказ о каждой планете сопровождается информационной линейкой, содержащей ее краткое описание: название планеты и ее тип, количество спутников, радиус и расстояние до Солнца, длину астрономического года и солнечных суток. Благодаря "Справочнику профессора Астро" читатели смогут получить дополнительные сведения о Большом взрыве, галактиках и звездах.

Но учтите, эта книга все-таки рассчитана на подготовленного и вдумчивого читателя.

Космос. 4D-энциклопедия

Вячеслав Ликсо

М.: Аванта, 2019

В 21 веке дети уже не хотят просто читать книги и рассматривать картинки, они хотят видеть, слушать и ощущать то, о чем они читают. Специально для них и были созданы 4D энциклопедии с дополненной реальностью. Правда, для того чтобы гулять по галактике, крутить во все стороны планеты и разбирать на части космические корабли и скафандры, понадобится планшет или смартфон и специальное приложение. Зато вы не только узнаете много новых интересных фактов, но и сможете даже услышать голос вселенной. Эту книгу рекомендуют для ребят среднего и старшего возраста (действительно, здесь собрано много конкретной и подробной информации), но нам кажется, что и детишкам помладше будет интересно рассмотреть объемные картинки и так, играючи, начать свое знакомство с таинственным космосом.

Космонавты, объявляется посадка!

Пьер-Франсуа Моро

Матильда Джордж

Перевод: Полина Кичигина

М.: Clever, 2019

Пьер-Франсуа Моро - ответственный редактор раздела "Космос" крупнейшего французского журнала Air et Cosmos, и в своей энциклопедии для детей он собрал только исторические факты, проверенную информацию и настоящие высказывания известных космонавтов. А сама книга напоминает одновременно бортовой журнал, документальный фильм и комикс. Юные читатели пройдут ускоренный курс подготовки к космическому полету - узнают все об устройстве ракеты и нюансах управления полетом, познакомятся с распорядком дня на космической станции и "попробуют" космическую еду, научатся экономить пространство, воздух, воду и испытают на себе невесомость, примерят скафандр и починят станцию в открытом космосе. После успешного возвращения на землю, можете предложить юным исследователям подумать о том, как бы организовать экспедицию на Марс.

Космос. Активити для маленьких почемучек

Ольга Коваль, Дарья Ермилова

М..: Clever, 2020

Эту интерактивную книгу мы рекомендуем тем, кто уже кое-что знает о космосе и хочет проверить свои эрудицию и смекалку. Маленькому читателю предстоит превратиться в межгалактического астронавта и отправиться на выполнение ответственного задания. Для этого понадобятся ум, смекалка и отвага, а также карандаши, ножницы и бумага. Эта книга была придумана и создана совместно с методистами музея занимательных наук "Экспериментаниум". Активити построена по системе обучения STEAM - задания объединяют в себе сразу 5 дисциплин: S - science, T - technology, E - engineering, A - art, M - mathematics (естественные науки, технология, инженерное искусство, творчество, математика).