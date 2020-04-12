Какие спектакли Александринки можно посмотреть на следующей неделе

Новости

Фото: внебрачный сын Шварценеггера повторил знаменитую позу отца 16:47
Для преодоления кризиса Финляндия открыла секретные склады 16:39
Известное челябинское граффити отправили на карантин 16:33
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи 16:30
В Республике Сербской отдали дань памяти российским добровольцам 16:29
Умер Александр Тимофеевский-младший 16:21
В Ростовской области коронавирусом заболел ребенок 16:17
Marvel раскрыла незамеченную фанатами отсылку из "Мстителей: Финал" 16:05
В Крыму умерла онкобольная, которой трижды отказали в госпитализации 16:05
Как нас обманывают на шиномонтаже. Шесть популярных способов 15:53
Нил Гейман опубликовал удаленные сцены из эпизода "Доктора Кто" 15:49
Германия стала принимать инфицированных коронавирусом из других стран ЕС 15:48
В App Store и Google Play появилось приложение для выдачи цифровых пропусков 15:40
Как отразился карантин на детях, находящихся на семейном обучении 15:36
Кадыров: космонавты будут проходить часть подготовки в Чечне 15:25
На Среднем Урале начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции 15:21
На Дону медики получат дополнительные выплаты 15:20
Премьер Японии показал пример поведения в период самоизоляции 15:19
Режиссер Нобухико Обаяси умер от рака 15:15
К концу апреля в Подмосковье развернут более 7 тысяч инфекционных коек 14:57
МВД предупредило о новом мошенничестве, связанном с COVID-19 14:57
Голикова: 14-16 апреля станет понятно, прекратился ли в РФ рост заболеших 14:54
Песков назвал выгодоприобретателей договоренностей ОПЕК+ 14:51
Испанские рестораны начали придумывать меню ко дню избавления от COVID-19 14:45
Проституткам в Германии разрешили ночевать "на работе" из-за коронавируса 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
12.04.2020 16:21
Рубрика: Культура

Какие спектакли Александринки можно посмотреть на следующей неделе

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Александринский театр покажет видеозаписи постановок, ставших знаковыми и значимыми для театра, но уже ушедших из афиши. Театр дает зрителям уникальную возможность вновь увидеть некогда полюбившиеся спектакли.
Фото: Пресс-служба Александринского театра Фото: Пресс-служба Александринского театра
Фото: Пресс-служба Александринского театра

"Земля"

Проект стартует 13 апреля - со спектакля Максима Диденко "Земля". Премьера состоялась в 2015 году на Новой сцене театра. В основе постановки кинопоэма Александра Довженко "Земля" 1930 года, ставшая классикой мирового кинематографа. Диденко поставил спектакль почти без слов, в соавторстве с композитором Иваном Кушниром и с нидерландской танцовщицей и хореографом Селией Амаде, придумавшей пластическую партитуру из спортивных игр, бытовых жестов. Вслед за Довженко Максим Диденко не просто рассказывает в спектакле историю, а выводит сюжет на уровень притчи, использует как выразительные средства воду и землю.

Фото: Пресс-служба Театра "Мастерская" Григория Козлова
"Мастерская" Григория Козлова создала театральное вещание в соцсетях

Спектакль можно будет увидеть в "Триколоре", в официальной группе театра ВКонтакте, на YouTube-канале и официальном сайте театра, а также на сайте Afisha.ru.

14 и 15 апреля - театральный проект "Невский проспект. Городские этюды", созданный в 2013 году под художественным руководством Валерия Фокина группой режиссеров и драматургов (Дмитрий Егоров, Алексей Забегин и Владимир Антипов, Александр Артемов и Дмитрий Юшков, художник Семен Пастух, композитор Настасья Хрущева и другие). Также в спектакле приняли участие члены поэтического братства "Идешь, идешь и ХОП!".

"Невский проспект"

Как сообщает пресс-служба театра, "Невский проспект" - это проект, связанный с традицией так называемых "физиологических очерков", вдохновленных открытиями гоголевской натуральной школы. Отталкиваясь от знаменитой повести Гоголя "Невский проспект", авторы спектакля стремились сценически претворить образы сегодняшнего Невского, уловить его ритмы и зафиксировать его реалии, раскрыть "анатомию души" Петербурга начала XXI века. Один из смысловых акцентов спектакля сделан на установлении интерактивной связи с городом и горожанами, на использовании прямых включений с Невского проспекта.

Фото: Пресс-служба Александринского театра

Спектакль придуман для исторической сцены Александринского театра и был приурочен к открытию Новой сцены. Посмотреть его можно 14 апреля - в "Триколоре", 15 апреля - в официальной группе театра ВКонтакте, на YouTube-канале и официальном сайте театра, а также на сайте Afisha.ru.

Фото: Пресс-служба театра "Модерн"
Как соблюдают режим самоизоляции актеры, режиссеры и писатели

"Петербург"

16 и 17 апреля в афише трансляций - "Петербург" Андрея Могучего. Название этому уличному представлению дал известный роман Андрея Белого "Петербург". Основные сюжетные линии романа, а также мифы и легенды, издавна складывающиеся вокруг самого умышленного города в мире, создающие его неповторимую атмосферу, и составили художественную основу этого своеобразного мистериального действа. Архитектура внутреннего дворика Михайловского замка стала основным, смыслообразующим элементом сценографии спектакля. В жестких, графичных декорациях перед зрителями разыграно мифопоэтическое представление, которое одновременно и своеобразная экскурсия по фантастическому, но вместе с тем, странно-реальному прошлому Петербурга.

В спектакле было задействовано 160 человек, в том числе такие мастера сцены, как Николай Мартон и Светлана Смирнова. Художник-постановщик проекта - Александр Шишкин, один из постоянных соавторов Андрея Могучего.

Спектакль "Петербург" можно будет увидеть 16 апреля - в "Триколоре", 17 апреля - в официальной группе театра ВКонтакте, на YouTube-канале и официальном сайте театра, а также на сайте Afisha.ru.

Начало всех видеопоказов в 19:00.

Культура Театр Драматический театр

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков назвал выгодоприобретателей договоренностей ОПЕК+
В App Store и Google Play появилось приложение для выдачи цифровых пропусков
Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве
Вирусолог Зуев назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России
Трамп объявил положение "масштабного бедствия" во всех 50 штатах США
Какие проекты родились у популярных музыкантов в самоизоляции
Дирижер Василий Петренко о будущем посткоронавирусного мира культуры и искусства