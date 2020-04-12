Какие спектакли Александринки можно посмотреть на следующей неделе

Александринский театр покажет видеозаписи постановок, ставших знаковыми и значимыми для театра, но уже ушедших из афиши. Театр дает зрителям уникальную возможность вновь увидеть некогда полюбившиеся спектакли.

"Земля"

Проект стартует 13 апреля - со спектакля Максима Диденко "Земля". Премьера состоялась в 2015 году на Новой сцене театра. В основе постановки кинопоэма Александра Довженко "Земля" 1930 года, ставшая классикой мирового кинематографа. Диденко поставил спектакль почти без слов, в соавторстве с композитором Иваном Кушниром и с нидерландской танцовщицей и хореографом Селией Амаде, придумавшей пластическую партитуру из спортивных игр, бытовых жестов. Вслед за Довженко Максим Диденко не просто рассказывает в спектакле историю, а выводит сюжет на уровень притчи, использует как выразительные средства воду и землю.

Спектакль можно будет увидеть в "Триколоре", в официальной группе театра ВКонтакте, на YouTube-канале и официальном сайте театра, а также на сайте Afisha.ru.

14 и 15 апреля - театральный проект "Невский проспект. Городские этюды", созданный в 2013 году под художественным руководством Валерия Фокина группой режиссеров и драматургов (Дмитрий Егоров, Алексей Забегин и Владимир Антипов, Александр Артемов и Дмитрий Юшков, художник Семен Пастух, композитор Настасья Хрущева и другие). Также в спектакле приняли участие члены поэтического братства "Идешь, идешь и ХОП!".

"Невский проспект"

Как сообщает пресс-служба театра, "Невский проспект" - это проект, связанный с традицией так называемых "физиологических очерков", вдохновленных открытиями гоголевской натуральной школы. Отталкиваясь от знаменитой повести Гоголя "Невский проспект", авторы спектакля стремились сценически претворить образы сегодняшнего Невского, уловить его ритмы и зафиксировать его реалии, раскрыть "анатомию души" Петербурга начала XXI века. Один из смысловых акцентов спектакля сделан на установлении интерактивной связи с городом и горожанами, на использовании прямых включений с Невского проспекта.

Фото: Пресс-служба Александринского театра

Спектакль придуман для исторической сцены Александринского театра и был приурочен к открытию Новой сцены. Посмотреть его можно 14 апреля - в "Триколоре", 15 апреля - в официальной группе театра ВКонтакте, на YouTube-канале и официальном сайте театра, а также на сайте Afisha.ru.

"Петербург"

16 и 17 апреля в афише трансляций - "Петербург" Андрея Могучего. Название этому уличному представлению дал известный роман Андрея Белого "Петербург". Основные сюжетные линии романа, а также мифы и легенды, издавна складывающиеся вокруг самого умышленного города в мире, создающие его неповторимую атмосферу, и составили художественную основу этого своеобразного мистериального действа. Архитектура внутреннего дворика Михайловского замка стала основным, смыслообразующим элементом сценографии спектакля. В жестких, графичных декорациях перед зрителями разыграно мифопоэтическое представление, которое одновременно и своеобразная экскурсия по фантастическому, но вместе с тем, странно-реальному прошлому Петербурга.

В спектакле было задействовано 160 человек, в том числе такие мастера сцены, как Николай Мартон и Светлана Смирнова. Художник-постановщик проекта - Александр Шишкин, один из постоянных соавторов Андрея Могучего.

Спектакль "Петербург" можно будет увидеть 16 апреля - в "Триколоре", 17 апреля - в официальной группе театра ВКонтакте, на YouTube-канале и официальном сайте театра, а также на сайте Afisha.ru.

Начало всех видеопоказов в 19:00.