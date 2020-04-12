В Германии разгорелся скандал из появления шоколадных зайцев в масках

В Германии разгорается скандал вокруг шоколадных зайцев. Дело в том, что популярная в стране кондитерская фабрика выпустила серию традиционных пасхальных сладостей в нетрадиционном формате. Как пишет Deutsche Welle, на мордочках у зайцев появились респираторы из белой глазури. Многие покупатели не оценили шутку, обвинив шоколатье чуть ли не в кощунстве.

Хотя на сайте компании "коронавирусные зайчики" уже не продаются, сувениры можно было отыскать на прилавках магазинов в земле Северный Рейн - Вестфалия. Зайчишки по десять евро разошлись как горячие пирожки.

Производители утверждают, что тем самым хотели поднять землякам настроение в непростые времена. Кроме того, вся выручка от продажи примерно 500 шоколадных игрушек должна была пойти на благотворительность - для борьбы с коронавирусом. Однако нашлись критики, которые увидели в них "недопустимую насмешку над заболевшими". Дошло до того, что представителю компании Рихарду Мюллеру пришлось публично оправдываться и заверять общественность в том, что никто никого не хотел обидеть.

К слову, в Бельгии тоже появились шоколадные "коронакролики", причем не только в масках, но и в аппетитных костюмах медсестер. Партию выпустили в честь всех, кто на передовой сражается с болезнью. В свою очередь бельгийцы отнеслись к задумке куда более благосклонно, чем немцы.