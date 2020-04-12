Константин Бронзит: "Слово гений затерто до дыр"

Константину Бронзиту - 55. Человек, родившийся в День космонавтики, говорит, что обречен быть художником-аниматором. Однако две его последние работы посвящены космонавтам. Первая принесла ему номинацию на "Оскар", вторая попала в его шорт-лист. Мы поговорили с Константином Бронзитом накануне юбилея.

Есть ли у Вас свой список "лучших мультфильмов всех времен и народов"?

Константин Бронзит: Конечно: фильмы Федора Хитрука, Юрия Норштейна, Эдуарда Назарова. Из "не наших" это англичанин Майкл Дудок Де Вит с фильмом "Отец и дочь". Фильмы англичан Марка Бэйкера и Барри Первза. Работающий на "Пиксаре" Пит Доктер. Думаю, у моих коллег список был бы примерно таким же.

Два ваших последних фильма - с похожими названиями: "Мы не можем жить без космоса" и "Он не может жить без космоса". Они как-то взаимосвязаны?

Константин Бронзит: С одной стороны, это диптих, у которого есть своя стержневая идеология - связь человека с человеком на первом плане и связь человека со вселенной на втором. При этом я все время подчеркиваю, что второй фильм (который "Он...") никак не является продолжением первого (который "Мы..."). Это две разные истории, каждая могла бы существовать самостоятельно; их можно смотреть в произвольном порядке, что мне как раз нравится. В анимации, насколько я знаю, таких прецедентов никто не создавал, а вот в большом кинематографе примеры есть. Кшиштоф Кесьлевский снял фильмы, которые назывались: "Три цвета: синий", "…Белый", "…Красный". Это великие фильмы, и если не видели, советую посмотреть - тем более, что сейчас у нас появилось время.

В игровом кино весь процесс разделен между многими профессиями. В анимационном - все замкнуто на одном человеке: вы и режиссер, и сценарист, и художник, и актер. Как удается совмещать эти роли и какая из этих "зон ответственности" нравится или не нравится вам больше?

Константин Бронзит: Работа в мультипликации ничем не отличатся от работы в игровом кино. Разве что профессии художника-аниматора там не существует. А роль актеров в анимации выполняют рисованные персонажи, которых рисует и оживляет аниматор - он и есть актер в анимационном кино. Все остальные профессии - сценарист, режиссер и т. д. в анимационном кино никто не отменял. И творческие люди часто объединяют в себе многие профессии. Одним из первых это делал Чаплин: сам писал сценарии, режиссировал и играл перед камерой. Так что это совсем не привилегия или блажь аниматоров. Мне иногда приходится многое делать самому, но уверенней всего я чувствую себя на месте режиссера.

Вы назвали интернет "помойкой, которая навсегда портит судьбу фильма". Почему?

Константин Бронзит: Это не буквально так. Если фильм совсем свежий, то ему нужно пройти фестивальный цикл, который длится примерно два года. Это важно и для фильма и для его создателей. Из этого складывается реноме, то есть "портрет" режиссера на мировой арене. Такой портрет может повлиять на его творческую судьбу. Например, если бы в 1995 году я не получил Гран-При на фестивале в Анси, то студия "Фолимаж" не узнала бы о моем существовании, и я не получил бы от нее приглашения сделать там новый фильм, на который в России тогда денег ни у кого не было. Так родился мой фильм "На краю Земли". И еще дело в том, что многие фестивали не берут фильм в конкурс, если он уже попал в интернет. Но если прошло два года фестивальной жизни, то ради бога, фильм можно выложить в сеть в свободный доступ, что многие режиссеры и делают, включая меня. Просто с этим не нужно торопиться.

Почему сейчас так популярно японское аниме? Как Вы к нему относитесь?

Константин Бронзит: У японцев своя ни на что не похожая эстетика и философия кино. Для нас, как и для всего мира, они загадочны, а поэтому притягательны. Их фантазия не знает границ. Они придумывают миры, которые простираются гораздо дальше наших коньков-горбунков и бабок-ежек. Если передо мной окажутся фильм Миядзаки и новый российский фильм про Кощея Бессмертного, я однозначно выберу Миядзаки. Потому что в нем я точно найду для себя какое-то новое знание. А о Кощее Бессмертном мне все давно известно.

Две номинации на Оскар, многочисленные победы на фестивалях, вас называют "гением российской анимации"? Вы себя чувствуете звездой?

Константин Бронзит: Слово "гений" затерлось до дыр. Сегодня его используют на уровне приятельского разговора: "Старик, ты гений!" Конечно, у режиссеров бывают мгновения, когда чувствуешь себя первым парнем на деревне. А настоящих гениев я уже перечислил выше.

Как видите свой дальнейший путь?

Константин Бронзит: Немного раздражает, что профессия съедает мою жизнь. Ощущение, что я ею занимаюсь не по своей воле, а потому, что меня кто-то назначил. Но я честно отработал свой долг, претензий ко мне быть не может. Поэтому сейчас этап у меня самый правильный - стараться уходить от кино все дальше. А потом, в перспективе, радостно и свободно бежать. И уже не оглядываться. Прямо как женщины Пикассо, бегущие по пляжу.