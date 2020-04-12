Королева Елизавета выступила со вторым за неделю обращением к нации

Королева Великобритании Елизавета II, которая также является символической главой Англиканской церкви, 11 апреля выступила с обращением к нации в канун Пасхи.

Это первая за все время ее правления публичная пасхальная речь, которая при этом стала уже вторым за текущую неделю выступлением перед подданными.

"Пасха не отменяется, она нужна нам как никогда", отметила Ее величество. Королева так же подчеркнула, что "хотя в этом году Пасха будет отличаться [от привычного празднования] для многих из нас, но, держась отдельно друг от друга, мы обеспечиваем безопасность других".

Как сказала Ее величество, "мы знаем, что коронавирус не одолеет нас. Чем темнее смерть, особенно для тех, кто страдает от горя, тем ярче свет и жизнь. Пусть живое пламя надежды на Пасху будет постоянным проводником в нашем будущем".

В Великобритании в настоящее время насчитывается около 79 тысяч больных коронавирусом, скончались 9 875 человек, причем более девятисот из них - за последние сутки.