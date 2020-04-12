В этом году День космонавтики впервые официально объявлен нерабочим. Да, из-за эпидемии коронавируса и необходимости соблюдения режима самоизоляции.

И в этот день, помимо чествования покорителей космоса, мы должны прислушаться к их советам, ведь они же профессиональные самоизоляторы. Они покидают космическую станцию только в средствах индивидуальной защиты и с получением специального разрешения. Они выносят мусор раз в несколько месяцев, каждый день занимаются физкультурой и питаются тем, что есть на кухне.

Всем известно, что в космос люди летают не в иллюминатор смотреть, а работать на максимальной удаленке. Так давайте брать пример с космонавтов и не выходить без необходимости в полный опасностей "открытый космос". Даже с собакой. Ведь справились как-то Белка и Стрелка и множество животных и насекомых, побывавших на орбите.

Чтобы все пользователи сети могли стать похожими на героев-покорителей безвоздушного пространства, Google и Роскосмос подготовили ответы космонавтов на самые популярные вопросы российских пользователей Поиска.

12 видеороликов уже сейчас ​доступны​ на YouTube-канале "Роскосмос ТВ". В них действующие космонавты, Герои России - Олег Скрипочка, Олег Артемьев, Алексей Овчинин и Сергей Ревин - делятся любопытными фактами о предполетной подготовке и жизни экипажа. Так, например, Олег Скрипочка, командир длительной экспедиции МКС-62, который сейчас находится на орбите, рассказал о занятиях спортом в космосе, что едят космонавты каждый день и как чистят зубы. Также он провел небольшую экскурсию по своей каюте и показал, что видно из иллюминатора.

Смотрим рассказы космонавтов о жизни и работе на орбите и пытаемся повторить это дома. В топ-12 запросов пользователей Поиска вошли:

1. Что космонавты едят?

Посмотрите этот ролик с детьми-школьниками и детсадовцами: они подтвердят, что уже давно питаются как космонавты. Может и дома пора ввести такую систему? По крайней мере сегодня попробуйте ничего не готовить и есть только "космическую еду" - из тюбиков, баночек и прочих герметичных упаковок. Если вы не подготовились к такому и не запаслись космической едой - прокрутите борщ и гречку в блендере, разлейте по пакетам и ешьте через трубочку. Запишите видео и опубликуйте на YouTube и в соцсетях с #ясегоднякосмонавт.

2. Как космонавты спят?

Со сном проще, но если есть проблема с укладыванием детей, предложите им поспать в спальных мешках. Если таких дома нет, можно сделать временные, зашив одеяло или плед с двух сторон.

3. Как космонавты чистят зубы?

Для космической чистки зубов вам понадобится вода в пакетиках. Можно промыть упаковку от майонеза или жидкого мыла. Импровизируйте вместе с детьми. Это займет у вас еще какое-то время.

4. Как космонавты тренируются в космосе?

Нет дома беговой дорожки или велоэргометра? Ложитесь на диван, поднимайте ноги и крутите воображаемые педали. Вместе - веселей. Пристегивать себя и детей к дивану не обязательно. Только тех, кто будет часто падать.

5. Чем космонавты занимаются в космосе?

Заведите Бортовой журнал и записывайте в него все, что делаете по дому. Фиксируйте выходы в открытый космос (за хлебом и с собакой). Проводите биологические эксперименты - посадите на подоконнике лук и имбирь, запишите, сколько часов спит ваш питомец и т.д. Проверьте оборудование!

6. Как космонавты попадают на МКС?

На ракете - скажут даже дети. Но не все так просто. Найдите на карте города, в которых делают ракеты и компоненты для них. Проложите маршруты от места самоизоляции до Звездного городка, Байконура и космодрома Восточный. Вспомните свои путешествия и места, куда вы добирались за 6 часов и за двое суток. Похожи ли они на космос?

7. Как космонавты попадают обратно на Землю?

К этому ролику предлагаем сыграть в игру мягкая посадка. Возьмите карту мира и кидайте на нее какой нибудь предмет. Проверьте, как сейчас обстановка в месте посадки? Запишите результаты в бортовой журнал. Когда надоест - можно заняться космическим мусором. Это длинная стратегическая игра, которая поможет вам реже выносить мусор. Складывайте все, что складывается, предложите детям смять пластиковые бутылки и аккуратно сложить картонные коробки. Если самоизолируетесь на даче, можно сжечь бумажные отходы в плотных слоях садового участка. Соблюдайте правила безопасности! Обязательно сфотографируйте результат.

8. Зачем космонавты носят скафандр?

Это, пожалуй, главный сейчас вопрос. Конечно, для защиты. Соорудите скафандр из подручных материалов. И себе, и детям, и, конечно, домашним питомцам и любимым игрушкам. Для тех, кто не соблюдает режим самоизоляции по уважительным причинам придумайте скафандр для выхода в открытый космос. Потренируйтесь надевать и снимать скафандр на скорость. Запишите результаты в бортовой журнал. Фото - в соцсети с #ясегоднякосмонавт.

9. Какую музыку слушают космонавты?

Составьте список из 5 любимых композиций. Для каждого участника самоизоляции. Сделайте из них общий плейлист экипажа и проведите опрос. Отметьте в бортовом журнале те, что нравятся всем без исключения и те, которые кому-то категорически не нравятся. Проведите время за составлением плейлиста, который будет устраивать всех. Не ругайтесь и не деритесь!

10. Являются ли космонавты военными?

Из этого ролика вы узнаете самое главное - возьмут ли вас в космонавты. Если вы выполнили все задания и поиграли во все игры, у вас есть шанс.

11. Что космонавты берут с собой в космос?

В этом видео вы узнаете, сколько ручной клади положено космонавтам. После него требования авиакомпаний покажутся вам просто роскошными. И спойлер - зачем в космосе нужна большая карта Австралии.

12. Как космонавты общаются в космосе?

С общением в космосе все нормально. А вы давно звонили своим родным и близким, друзьям? Самое время поздравить их и пообщаться не в соцсетях, а голосом.

Всем землянам - космического здоровья! Берегите себя!