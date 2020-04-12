Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Общий объем сокращения всех 23 стран, участвующих в сделке составит 9,7 млн баррелей в сутки. Последним препятствием для оформления нового соглашения о снижении производства "черного золота" была позиция Мексики, которая была не согласна со своей квотой 0,4 млн баррелей в сутки, но на сегодняшней встрече этот вопрос был урегулирован. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей в сутки в период с мая - июня этого года. О дальнейших планах Мексики по сокращению добычи не известно.

Основную тяжесть сокращения внутри ОПЕК+ возьмут на себя Саудовская Аравия и Россия - крупнейшие производители "черного золота" среди стран, участвующих в сделке.

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки. Коллега российского министра из США Дэн Бруйетт на прошлой неделе заявлял, что добыча в США уже сократилась на 2 млн баррелей в сутки из-за низких цен на нефть и ее избытка на рынке. Кроме того, США возьмут на себя часть квоты сокращения Мексики в 300 тыс. баррелей, которую страна не согласилась выполнять.