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12.04.2020 19:31
Рубрика: Экономика

Как вести реестр

КС постановил уточнить положения закона о госзакупках
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8133)
Конституционный суд РФ разъяснил порядок включения физических лиц в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Статья 44 - ФЗ, позволяющая вносить в него данные о гражданах, которые на момент нарушения контракта не были учредителями компании-нарушителя контракта, признана не соответствующей Конституции РФ.

Проверка положений закона о госзакупках проводилась по жалобе Вячеслава Сонина, сведения о котором в 2017 году были включены в РНП как об одном из учредителей АО "Балтийская строительная компания - Москва". Оспорить недостоверность сведений ни в ФАС России, ни через суд предприниматель не смог, поскольку решения опирались на данные ЕГРЮЛ.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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По мнению заявителя, такой подход "не позволяет осуществлять защиту нарушенных прав и деловой репутации, а возможность реализации права на защиту ставит в зависимость от обстоятельств, на которые лицо не может повлиять или которые не может изменить". После изучения всех обстоятельство дела КС с ним согласился.

Решение вынесено без проведения публичных слушаний, поскольку в его основу легли ранее высказанные правовые позиции суда. КС, в частности, напомнил, что конституционное право граждан на судебную защиту не подлежит ограничению. Однако норма 44-ФЗ, которая позволяет включать в РНП всех акционеров компании вне зависимости от их корпоративных прав и возможностей принимать решения "не обеспечивают надлежащей защиты прав и законных интересов физических лиц - учредителей акционерного общества, которые не являются его участниками (акционерами) к моменту заключения и исполнения этим юридическим лицом контракта".

Федеральному законодателю необходимо устранить обнаруженное противоречие. Дело Вячеслава Сонина подлежит пересмотру.

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