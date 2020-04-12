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12.04.2020 16:29
Рубрика: Спорт

Лед подождет и дождется

Первый вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник о том, состоится ли мировой чемпионат фигуристов в этом сезоне, и многом другом
Текст: Николай Долгополов
В Международном союзе конькобежцев (ИСУ) его первый вице-президент отвечает за фигурное катание. Этот пост заместитель заведующего кафедрой математического анализа Московского технического университета связи и информатики Александр Рафаилович Лакерник занимает с июня 2016 года. Обо всем, происходящем в фигурном катании, математик, спортивный организатор и судья международной категории не только знает совершенно все, но и вместе с коллегами находит верные пути развития этого популярнейшего вида спорта.
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин — одна из самых ярких и оригинальных пар современного фигурного катания. Фото: РИА Новости Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин — одна из самых ярких и оригинальных пар современного фигурного катания. Фото: РИА Новости
Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин — одна из самых ярких и оригинальных пар современного фигурного катания. Фото: РИА Новости

Александр Рафаилович, вопрос всех, даже не фанатов фигурного катания, интересующий. Чемпионат мира в Монреале не состоялся по понятной причине. Как вы относитесь к неумолкающим предложениям о том, что он может быть проведен в октябре?

Фото: Руслан Шамуков/РИА Новости
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Александр Лакерник: Судя по развитию ситуации, это не очень вероятно. Окончательное решение Совет ИСУ хотел принять на следующей неделе 16 апреля. Мы проводим заседания по видео, встречались таким вот образом на прошлой неделе.

Вы столько лет в фигурном катании. Что скажете: стоит проводить чемпионат осенью - не стоит?

Александр Лакерник: Можно долго рассуждать на данную тему, но это все разговоры ни о чем. Потому что решать будем не столько мы, сколько ситуация с коронавирусной инфекцией. И, судя по тому, как она развивается, шансов на проведение чемпионата мира очень мало. Спортсменам готовиться к чемпионату трудно: пока никто не катается, и когда начнут кататься, никто не знает.

По какому критерию будут отбираться фигуристы на чемпионат мира-2021?

Александр Лакерник: Итак, март 2021 года. Отбор - по положенным правилам. Сейчас принцип такой: есть страны, как наша, которые имеют право на трех, двух, одного участника в каждом виде программы. Надо будет обсуждать, что станет приниматься во внимание. То ли результаты чемпионата мира-2019, то ли другие - и какие критерии. Тоже не очень естественно определять состав 2021 года по тому, что было в 2019-м. Этот вопрос имеет право быть, его надо обсуждать отдельно, понимать критерии. Пока никто тему не затрагивал. Будем решать, как говорят англичане, step by step.

Понятно: шаг за шагом. А если о Конгрессе ИСУ? Они проводятся ежегодно и важны. Особенно если на них принимаются изменения в правилах фигурного катания. В этом году Конгресс в Таиланде отменили. А что дальше? Или это тоже ни о чем?

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Александр Лакерник: Почему? Это как раз о чем. Конгресс отложен на 2021 год. Там есть финансовые договоренности, которые удобны и для ИСУ, и для стран-участниц. Если уж ситуация не сложится по какому-нибудь совсем печальному сценарию, он состоится там, где и должен был.

Это выборный Конгресс?

Александр Лакерник: Нет, выборный в 2022 году.

Может, это не к одному из руководителей крупной международной спортивной федерации. Но прочитав сообщения некоторых зарубежных газет, просто пришел в ярость. Нашу известную фигуристку Александру Степанову, призера в танцах с Иваном Букиным, спутали с однофамилицей - Александрой Степановой из легкой атлетики и обвинили в применении допинга. Настоящая клевета, и с чего бы вдруг?

Александр Лакерник: А с чего часть прессы пишет непонятно что? У нас каждый может залезть в интернет, вбросить туда все что угодно, а другие подхватят. Стало все можно: обидеть кого угодно, очернить и потом даже при всей очевидности не извиниться. Не могу этого понять. Какой тут профессионализм? Хотя бы разберись, где фигурное катание, а где легкая атлетика.

Судя по тому, как развивается пандемия, шансов на проведение чемпионата мира-2020 очень мало

И напоследок, правда ли, что предстоят большие изменения в правилах фигурного катания?

Александр Лакерник: Скорее их не будет, чем будут. Потому что два Технических комитета ИСУ - танцевальный и по синхронному катанию- приняли решения: все основные положения переходят из прошлого года в этот. Не будет меняться ритм-танец, останется тем же, что и в прошлом сезоне. Не изменится сбалансированная программа в синхронном катании. В одиночном и парном катании будет то, что написано в книжке правил. То есть там один прыжок меняется на другой. Так происходит ежегодно. И обо всем, что предстоит в следующем сезоне, стало известно еще два года назад. Кроме этого, изменения буквально минимальные, копеечные.

Понятно. Знаете, в последние годы фигурное катание вышло на небывалый пик популярности. И вот неожиданный удар.

Александр Лакерник: Никто такого удара не планировал. Конечно, жаль. И нас особенно: фигурное катание - любимый вид спорта. Но все равно фигуристы вернутся на лед.

Скорее бы.

Звездный дуэт

Неоднократных призеров чемпионатов Европы и мировых Гран-при в танцах на льду Александру Степанову и Ивана Букина называют едва ли не самой красивой парой в мировом фигурном катании.

Фото: РИА Новости
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Красивые и статные ребята уже 13 лет выступают вместе. Отметим, что отец Ивана - олимпийский чемпион, прославленный советский фигурист Андрей Букин.

Тренируют дуэт танцоров два профессионала - Александр Свинин и Ирина Жук.

В марте этого года Степанова и Букин с обновленным ритм-танцем должны были представить нашу страну на чемпионате мира в Монреале. Увы, но первенство было отменено из-за пандемии коронавируса. Недавно в интервью "РГ" ребята однажды признались, что звания чемпионов мира им будет мало. Мечтают об олимпийском "золоте"!

Спорт Фигурное катание Звездные интервью "РГ"

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