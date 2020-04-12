Понимаете, какая история: когда человек что-то очень явственно представляет, в его организме все происходит ровно так, будто он делает это на самом деле. Это я к чему? К тому, что лучше не делать физкультуру, а представлять, как ты ее делаешь? Нет, разумеется. Это я к тому, какую огромную роль играет психология в нашей жизни.
Чтоб головой не сдвинуться от коронавируса, надо еще думать о психике своей, помогать ей.
Сейчас мы уже постепенно отказались от старых привычек и привыкаем к новым. Удается ли понять, для чего нам дано это новое время, как мы можем использовать его с максимальной для себя пользой?
Мои коллеги-психологи, затаившиеся в первые дни, нынче встрепенулись и дают советы. Спасибо. Это важно. Именно в такие моменты психология должна давать людям психологические рекомендации.
Есть полезные. Есть странные. Например, все, как сговорившись, советуют нам определять свои границы, чтобы все знали: если я зашел за эту дверь или сел на этот диван, - ко мне не соваться.
Совет, скажу мягко: странный. Границы в доме нельзя выстраивать. Во-первых, в этом случае их никто не будет соблюдать, а во-вторых, жесткое закрепление личного пространства за человеком ни к чему, кроме агрессии, не ведет.
Границы должны не выстраиваться, а возникать из общения. Мама говорит папе: "Я тебя очень люблю. Ты лучший. Но я так устала, сейчас сяду на диван и буду читать, и ко мне никто не подходит полчаса". В следующий раз мама сядет в кресло. Граница - явление не пространственное, а, если угодно, настроенческое: возникло у кого-то из членов семьи настроение уединиться, и он уходит за свою границу, предварительно объяснив, зачем он это делает.
Думать о своей психике - значит не бояться общения. Может быть, на такие темы, до которых в "мирные дни" не добирались.
А если ты одинок? У тебя есть интернет. Ищи общения там - возможно, виртуальные на время карантина друзья, впоследствии станут реальными.
Хочу заметить, что одиночная камера была придумана во времена Французской революции для комфорта заключенных, поначалу с арестованных даже брали деньги за комфортный арест. Но очень быстро выяснялось, что одиночество - это пытка. Человек жив другими, энергией других.
Сейчас много людей, относительно комфортно переносивших свое одиночество во время беготни по жизни, страдают в затворничестве. Понимаете? Немало людей осознанно хотят избавиться от одиночества. Интернет им в помощь.
Если сегодня человек потерял работу, то понятно, что он не может не думать о будущем. Но всем остальным сообщаю: думать о своей психике - это научиться не думать о будущем. Страх будущего не только самый большой, но единственный страх человека. Мы всегда боимся не того, что есть, а того, что будет. Сегодня будущее выглядит неясно. Пока никто не понимает: как долго продлится карантин и что будет после его окончания. Значит, надо сделать девизом жизни великие слова: "Не стоит заботиться о завтрашнем дне, ибо он сам о себе позаботится".
Еще стоит научиться фильтровать информацию. Это умение никогда не будет лишним, но сегодня оно жизненно необходимо для нормального существования нашей психики.
Легко сказать: фильтровать, а как? Один из девизов психологии: "Жизнь не так проста, как кажется, а гораздо проще". И здесь тоже все нетрудно. Критерий один: могу ли я что-то сделать в связи с той информацией, которую узнал, или нет? Например: мэр Москвы сообщил о введении пропусков, если я - москвич, эта информация касается меня напрямую и для меня важна. И тут же вышло очередное сообщение, что этот вирус искусственного происхождения, я никак не могу повлиять на это, значит, это меня не касается - пропускаю мимо.
Сегодня надо быть абсолютно эгоистичным в приеме информации, разделяя на ту, что для меня и не для меня. Информации сейчас настолько много, что под ее обилием можно просто пропасть.
Еще одна очень простая вещь, которая сильно укрепит вашу психику: категорически перестать делать замечания детям. Во-первых, патологическое желание использовать время карантина, чтобы наконец-то как следует повоспитывать свое чадо, приведет к нервным срывам и у вас, и у ребенка. Во-вторых, бесконечные замечания очень портят атмосферу в доме. Карантин - время трудное, и надо постараться провести его максимально весело и радостно.
Важно, чтобы не вы, а ребенок следил за тем, чтобы вы не делали замечаний, поскольку большинство взрослых делает их как бы между прочим, по инерции. В результате вместо мрачной атмосферы бесконечного воспитания вы получите игру, которая может стать очень симпатичной и детям, и взрослым.
Думать о своей психике - значит постоянно иметь в виду, что она есть и она решающим образом влияет и на вашу жизнь, и на ваше здоровье. Выбирая, что вы будете делать сегодня или завтра, в первую очередь думать, как это повлияет на вашу психику. И стараться делать только то, что влияет позитивно.
Как ни парадоксально звучит, но карантин - это время, которое нужно проживать с улыбкой.