В психологии известен такой опыт: игроков баскетбольной команды разделили на две части. Одни баскетболисты истово тренировались. Других попросили, лежа на кровати, явственно представлять, будто они проводят тренировку. Через некоторое время выяснялось: спортивные результаты и, что особенно удивительно, физиологические изменения у обеих групп были одинаковые.

Понимаете, какая история: когда человек что-то очень явственно представляет, в его организме все происходит ровно так, будто он делает это на самом деле. Это я к чему? К тому, что лучше не делать физкультуру, а представлять, как ты ее делаешь? Нет, разумеется. Это я к тому, какую огромную роль играет психология в нашей жизни.

Чтоб головой не сдвинуться от коронавируса, надо еще думать о психике своей, помогать ей.

Жесткое закрепление личного пространства за человеком ни к чему, кроме агрессии, не ведет

Сейчас мы уже постепенно отказались от старых привычек и привыкаем к новым. Удается ли понять, для чего нам дано это новое время, как мы можем использовать его с максимальной для себя пользой?

Мои коллеги-психологи, затаившиеся в первые дни, нынче встрепенулись и дают советы. Спасибо. Это важно. Именно в такие моменты психология должна давать людям психологические рекомендации.

Есть полезные. Есть странные. Например, все, как сговорившись, советуют нам определять свои границы, чтобы все знали: если я зашел за эту дверь или сел на этот диван, - ко мне не соваться.

Совет, скажу мягко: странный. Границы в доме нельзя выстраивать. Во-первых, в этом случае их никто не будет соблюдать, а во-вторых, жесткое закрепление личного пространства за человеком ни к чему, кроме агрессии, не ведет.

Границы должны не выстраиваться, а возникать из общения. Мама говорит папе: "Я тебя очень люблю. Ты лучший. Но я так устала, сейчас сяду на диван и буду читать, и ко мне никто не подходит полчаса". В следующий раз мама сядет в кресло. Граница - явление не пространственное, а, если угодно, настроенческое: возникло у кого-то из членов семьи настроение уединиться, и он уходит за свою границу, предварительно объяснив, зачем он это делает.

Думать о своей психике - значит не бояться общения. Может быть, на такие темы, до которых в "мирные дни" не добирались.

А если ты одинок? У тебя есть интернет. Ищи общения там - возможно, виртуальные на время карантина друзья, впоследствии станут реальными.

Хочу заметить, что одиночная камера была придумана во времена Французской революции для комфорта заключенных, поначалу с арестованных даже брали деньги за комфортный арест. Но очень быстро выяснялось, что одиночество - это пытка. Человек жив другими, энергией других.

Сейчас много людей, относительно комфортно переносивших свое одиночество во время беготни по жизни, страдают в затворничестве. Понимаете? Немало людей осознанно хотят избавиться от одиночества. Интернет им в помощь.

Если сегодня человек потерял работу, то понятно, что он не может не думать о будущем. Но всем остальным сообщаю: думать о своей психике - это научиться не думать о будущем. Страх будущего не только самый большой, но единственный страх человека. Мы всегда боимся не того, что есть, а того, что будет. Сегодня будущее выглядит неясно. Пока никто не понимает: как долго продлится карантин и что будет после его окончания. Значит, надо сделать девизом жизни великие слова: "Не стоит заботиться о завтрашнем дне, ибо он сам о себе позаботится".

Еще стоит научиться фильтровать информацию. Это умение никогда не будет лишним, но сегодня оно жизненно необходимо для нормального существования нашей психики.

Немало людей осознанно хотят избавиться от одиночества. Интернет им в помощь

Легко сказать: фильтровать, а как? Один из девизов психологии: "Жизнь не так проста, как кажется, а гораздо проще". И здесь тоже все нетрудно. Критерий один: могу ли я что-то сделать в связи с той информацией, которую узнал, или нет? Например: мэр Москвы сообщил о введении пропусков, если я - москвич, эта информация касается меня напрямую и для меня важна. И тут же вышло очередное сообщение, что этот вирус искусственного происхождения, я никак не могу повлиять на это, значит, это меня не касается - пропускаю мимо.

Сегодня надо быть абсолютно эгоистичным в приеме информации, разделяя на ту, что для меня и не для меня. Информации сейчас настолько много, что под ее обилием можно просто пропасть.

Еще одна очень простая вещь, которая сильно укрепит вашу психику: категорически перестать делать замечания детям. Во-первых, патологическое желание использовать время карантина, чтобы наконец-то как следует повоспитывать свое чадо, приведет к нервным срывам и у вас, и у ребенка. Во-вторых, бесконечные замечания очень портят атмосферу в доме. Карантин - время трудное, и надо постараться провести его максимально весело и радостно.

Важно, чтобы не вы, а ребенок следил за тем, чтобы вы не делали замечаний, поскольку большинство взрослых делает их как бы между прочим, по инерции. В результате вместо мрачной атмосферы бесконечного воспитания вы получите игру, которая может стать очень симпатичной и детям, и взрослым.

Думать о своей психике - значит постоянно иметь в виду, что она есть и она решающим образом влияет и на вашу жизнь, и на ваше здоровье. Выбирая, что вы будете делать сегодня или завтра, в первую очередь думать, как это повлияет на вашу психику. И стараться делать только то, что влияет позитивно.

Как ни парадоксально звучит, но карантин - это время, которое нужно проживать с улыбкой.