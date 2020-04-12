"Матч ТВ" обеспечит съемки богослужений на Пасху

Трансляции церковных богослужений из православных храмов Москвы и Санкт-Петербурга и пасхального богослужения в московском соборе Армянской апостольской церкви организуют в преддверии Пасхи ресурсы холдинга "Газпром-медиа". Производство и передача сигнала трансляций православных богослужений реализуется в партнерстве с Отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Съемки богослужений обеспечит производственное подразделение на базе "Матч ТВ", которое располагает современным оборудованием и камерами для производства качественных трансляций масштабных событий, говорится в релизе холдинга "Газпром-медиа". В нем же напоминается, что для съемок крупных мероприятий департамент производства трансляций задействует специальную телевизионную технику, включая передвижные телевизионные станции и станции спутниковой связи, специальную автомобильную технику.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, для зрителей ресурсы холдинга также предоставят доступ к прямым онлайн-трансляциям церковных богослужений. Все трансляции будут доступны по специальному адресу vera.premier.one, где также будет показана трансляция католической пасхальной службы из Ватикана.

Расписание церковных богослужений

16 апреля

10:00 (везде указано московское время). Великий четверг. Литургия в Феодоровском соборе (Санкт-Петербург) 9:00 (МСК) Великий четверг. Литургия в Храме Христа Спасителя (Москва)

18:00. Великий четверг. Утреня с чтением 12 Евангелий в Феодоровском соборе (Санкт-Петербург)

18:00. Великий четверг. Утреня с чтением 12 Евангелий в Храме Христа Спасителя (Москва)

17 апреля

14:00. Великая пятница. Вынос Плащаницы в Храме Христа Спасителя (Москва)

14:00. Великая пятница. Вынос Плащаницы в Феодоровском соборе (Санкт- Петербург)

18 апреля

23:00. Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя (Москва)

23:15. Пасхальное богослужение в Феодоровском соборе (Санкт-Петербург)

23:20. Пасхальное богослужение в Храме Александра Невского при МГИМО (Москва)