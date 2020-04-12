Медведев: Россия остается одним из лидеров в космических исследованиях

Россия благодаря своим разработкам остается одним из признанных лидеров в области космических исследований и пилотируемых полетов. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в телеграмме, адресованной сотрудникам ракетно-космической отрасли в связи с Днем космонавтики.

"Сегодня ракетно-космическая отрасль России - это самые современные технологии и разработки, которые позволяют ей оставаться одним из признанных лидеров в области космических исследований и пилотируемых полетов. Наша космическая программа работает в интересах отечественной экономики и науки, способствует расширению знаний о нашей планете", - говорится в телеграмме, текст которой приводит ТАСС.

Дмитрий Медведев также отметил важность деятельности сотрудников космической отрасли по укреплению международного сотрудничества и решению ключевых задач, стоящих перед страной и всем человечеством.

День космонавтики празднуется 12 апреля. В 1961 году в этот день советский космонавт Юрий Гагарин впервые в истории человечества совершил полет в космос на корабле "Восток" и успешно вернулся на Землю.