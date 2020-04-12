МИД РФ осудил поздравление Госдепартамента США с Днем космонавтики

В Министерстве иностранных дел России с осуждением отреагировали на размещенное в Facebook на русскоязычной версии странички Государственного департамента США поздравление с Международным днем полета человека в космос.

В своем поздравлении американцы опустили главную деталь - имя человека, совершившего 12 апреля 1961 года настоящий подвиг.

"Напоминаем коллегам из Госдепартамента США, что первым человеком в космосе стал советский космонавт, его зовут Юрий Алексеевич Гагарин", - говорится в сообщении МИД России в Facebook.

На Смоленской площади подчеркнули, что американские коллеги занимаются ни чем иным, как дезинформированием населения и, руководствуясь стандартами эпохи пост-правды, применили "подлый прием", не упомянув имени Гагарина в своем поздравлении.