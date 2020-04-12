Министр обороны Сербии благодарил российских военных за помощь

Министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил российских военнослужащих за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в данном балканском государстве.

"Большая помощь из Российской Федерации. Спасибо за это. Особенно хотел бы поблагодарить российских военнослужащих за настойчивость, с которой они проводят дезинфекцию", - подчеркнул в воскресенье глава сербского военного ведомства. "У них нет ни дня отдыха, ни даже перерыва, - поделился Вулин.- Они здесь для того, чтобы помочь нам и сделать все от них зависящее".

Между тем посол Сербии в России Мирослав Лазански назвал руководителя сводного отряда минобороны России в Сербии генерал-майора Михаила Чернышова "убийцей коронавируса". "Направление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа генерал-майора Михаила Чернышова демонстрирует значение, которое придает нам и нашей стране президент Российской Федерации Владимир Путин, - заявил в интервью изданию "Informer" высокопоставленный дипломат. - Он в Сербию послал своего "генерала-супермена", подготовленного ко всем видам биологической войны".

На данный момент число больных коронавирусом в Сербии достигло 3630 человек, из них 80 - скончались.

Следует отметить, что наряду с российскими военными специалистами плечом к плечу с сербскими коллегами в борьбе "невидимым врагом" - COVID-19 участвуют представители Российско-сербского гуманитарного центра и Русской гуманитарной миссии.