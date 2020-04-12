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12.04.2020 19:44
Рубрика: Власть

Каким будет мир после пандемии

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8133)
Что останется, когда рассеется пыль? Когда пандемия исчезнет и нам на память останутся страх, понимание шаткости любой экономики и того, что "черный лебедь" что-то зачастил. Что изменится в идеях, в спросе, в соотношении сил на мировой экономической арене и, самое главное, что мы, российское хозяйство, должны взять от года 2020-го?

Крупнейшие страны, и мы тоже, станут гораздо больше ценить простые вещи - продовольствие, чистую воду, тепло, энергию, санитарию. Зайти в химчистку или в парикмахерскую, купить газету или книгу оказалось высшим благом. В час "Х" ты понимаешь, что мир привычный, мир, где ты накормлен и обут почти автоматически, на самом деле хрупок, живет с колес и в любой момент может уйти в ничто. Как после войны, мы долго будем создавать запасы. Мы долго еще будем инстинктивно ежиться в местах, где люди бывают все вместе, в толпе, толкучке.

Это будет мир экономики "простых вещей", мир протекционизма, попыток вернуть заводы из Китая

2020-й будет годом упрощений. Что значит авиакомпания, поставленная на месяцы на прикол? Или массовые перерывы в поставках из Китая и замершие производства? А обрушение подроста - мелкого бизнеса? Перерывы в кредите? Все это - утрачиваемая сложность в технологиях, продукции, распад в системе связей. Экономикам, как и любому после травмы, долго еще придется учиться ходить заново, чтобы восстановить ту сложность и сцепку, которой они обладали еще полгода назад. И еще сегодня это экономики, залитые льготами и деньгами от центральных банков. По сути, они существуют на аппаратах искусственного дыхания. Сходить с них, учиться жить заново - это тоже время, изломанность и тяжесть.

Фото: iStock
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Так каким же будет мир после пандемии? Это мир успеха экономики "простых вещей". Это мир протекционизма, потому что еще долго никто не забудет, как у Китая рвали медицинские маски, когда оказалось, что их производство прежде всего там и нигде больше. Это будет мир, где мы вспомним, что то, до чего можно дотронуться, лучше, чем то, что мы только видим и осязать не можем. В экономиках будет гораздо большим вес материального, личного. Мы очень устанем от того, что видим на экране. Да, конечно, коммуникации, интернет-доставка, виртуальное образование, ИТ-надзор за всеми нами, все это будет. Но радость бытия от того, что можешь лично дотронуться, увидеть, ощупать, сделать самому, и будет основой экономики успеха в ближайшие годы.

Выиграют в экономике те, кто сможет делать вещи чуть более лично, чуть индивидуальней. Мы устали от массовой обработки тел и их желаний, когда в самолетах, в супермаркетах, в театральных залах, на променадах, в госпиталях - как в автобусах, набитых до потолка! И при том дорого! Мы не хотим стандартности. Нет "человейникам"! В этих кубах до неба мы все просто пропадем. Именно они дают экспоненты заражений. Мегаполисы - это нечеловеческая жизнь, особенно во времена пандемий и техногенных катастроф.

Нет "человейникам"! Мегаполисы - это нечеловеческая жизнь, особенно во времена катастроф

В будущей экономике будет больше любви к тому, чтобы "сделай сам". Будет больше собственности и меньше криков о том, что проще купить и арендовать, чем сделать самим. Будут больше цениться свои, даже простейшие умения, когда способность выживать, выпечь хлеб, обогреть себя и семью, пусть даже как хобби, - в этом будет огромная ценность. И дешевле умения, основанные прежде всего на обработке информации. Продвигать, посредничать, выставлять, презентовать - все эти профессии могут быть не так уверены в будущем. Пространство знаний? Экономика будет требовать прежде всего то, что конкретно, очень специально, приближено к физической реальности.

А что из этого? Крупнейшие изменения в структуре спроса и предложения в том, что мы будем требовать от экономики, и кто, и что в ней будет иметь успех. Она будет больше помнить о своем предназначении - кормить, поить, одевать и лечить. Станет больше розничной, чем раньше, чуть обыденнее, более земной, чуть дальше от миллионов тонн, от мегаватт, от поражающих воображение проектов, далеких от повседневной жизни, в которых люди - всего лишь счетные единицы. А точнее - бессчетные. Экономика должна стать человечнее после удара-2020, прошедшего по нашим душам.

Фото: Максим Богодвид/Максим Богодвид
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Все это открывает огромные возможности для российского национального хозяйства. У нас огромные пустоты в производстве "простых вещей". Мы очень зависимы от Китая, Европейского Союза (прежде всего Германии) в обыденном, в том, что потребляем каждый день. У нас огромные рынки для населения, во многом заполненные импортом. Нам нужны триллионные - не в рублях - вложения в коммуналку, в социальную инфраструктуру, в дома по сердцу - нет, не в панели в 40-50 этажей. В малые и средние поселения, в достойное качество жизни по всей стране, а не только в Москве и крупных городах.

Мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы переместить производство вещей личных, для нас самих, внутрь России и сделать это по всей стране. Протекционизмом, попыткой вернуть мощности из Китая и Азии - этим будут заниматься все крупнейшие экономики мира. Стали понятны риски сверхконцентрации, то, что не всегда все можно купить. Мир должен быть мастерской везде. Но прежде всего у нас дома, в России. Сделать нашу экономику по продукции, по сервисам гораздо ближе к тому, что мы желаем каждый день, вырастить внутренний спрос и на этом, а не только на сырье, сделать каждого из нас состоятельнее, увереннее, свободнее. Не только мед, хохлома и пуховые платки, не только сборка из чужих деталей - свое собственное розничное производство, для всех умений и талантов, которых в России очень много. Мы это понимаем? Мы это сделаем? Сделать так, найти новый баланс между открытостью и тем, что умеем сами, было бы чудо.

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