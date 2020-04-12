Не стало публициста и кинокритика Александра Тимофеевского

Пришло известие, что вчера остановилось сердце Александра Тимофеевского (1958-2020), публициста и кинокритика, одного из создателей концепции "Коммерсанта" в 1990-х, а позднее - газет "Консерватор" и "Русский телеграф". Также он был шеф-редактором журнала "Русская жизнь" в конце 2000-х.

В давней статье о нем цитируются слова Тимофеевского, запавшие в память: "Единственное, чего я хочу, это читать тексты людей, знающих русский язык. Это мое постоянное желание, и оно с каждым годом все меньше и меньше удовлетворяется. Открываешь статью, и в нее невозможно вникнуть, нет образов, читать не хочется".

Сам он, безусловно, принадлежал к числу людей, знающих русский язык, владеющих им с виртуозной точностью и ясностью. Его статьи хотелось читать всегда и всюду, где бы они ни печатались: в журнале "Искусства кино", в отечественном ли Playboy или газете "Известия"... Многие из этих текстов вошли в его книгу "Весна Средневековья", которую издали в 2016 "Книжные мастерские" и "Мастерская "Сеанс". Книги остаются с нами, когда люди уходят.