Новак: Восстановление нефтяного рынка будет происходить медленно

Нестабильность на нефтяном рынке продлится минимум до конца 2020 года, а спрос на "черное золото" будет восстанавливаться медленнее, чем до кризиса, но Россия справится с нынешней сложной ситуацией в отрасли. Об этом заявил глава минэнерго Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".

По словам министра этому будет способствовать сделка ОПЕК+ и совместные усилия других нефтедобывающих стран. Официальное оформление и подписание сделки ОПЕК+ глава российского ведомства ожидает в ближайшие дни. Что касается участия в сокращении добычи нефти других стран, Александр Новак подчеркнул, что за последнюю неделю провел несколько переговоров с министром энергетики США Дэном Бруйеттом, и США готовы внести свой вклад в снижение производства в объеме 2-3 млн баррелей в сутки.

Российский министр также выразил надежду, что контакты с США в энергетической сфере станут мостом к будущему взаимодействию двух стран.