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12.04.2020 09:20
Рубрика: Спорт

Определился победитель первого этапа чемпионата России по кибербаскетболу

Текст: Илья Трисвятский
Защитник сборной России и ПБК "Локомотив-Кубань" Дмитрий Кулагин выбыл в 1/8 финала первого этапа дебютного чемпионата страны по кибербаскетболу, который проводит Российская федерация баскетбола (РФБ). Победителем стал Сергей Морозов, управлявший условным клубом НБА "Нью-Орлена" и выступающий под ником TwitchFFLighto.

В условиях отмены всех соревнований РФБ нашла изящный выход из неординарного положения - организовала первый чемпионат страны по интерактивному варианту этого вида спорта. Причем это официальное соревнование, так как еще в феврале кибербаскетбол приказом министерства спорта РФ признан видом спорта, развитие которого осуществляется на всероссийском уровне.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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В борьбе за главный приз первого этапа, составляющий десять тысяч рублей, вступили три десятка геймеров, ровно по числу команд в заокеанской НБА, где и провел лучшие годы своей карьеры нынешний президент РФБ Андрей Кириленко.

Возможно, этот турнир в киберпространстве прошел бы и абсолютно незамеченным, если бы не участие в нем Дмитрия Кулагина. Он играл вместе с командой "Голден Стэйт Уорриорз" и сумел пробиться в плей-офф по итогам группового этапа. Но в 1/8 финала проиграл именно будущему победителю первого этапа Сергею Морозову. Можно сказать, что Кулагин получил виртуальную травму: из-за сбоя в соединении он в пух и прах уступил в стартовой четверти (8:31), а затем и вовсе "покинул площадку", так как не смог продолжить сражение по причине технического сбоя.

Остается только зафиксировать результат финального противостояния: Сергей Морозов ("Нью-Орлеан", ник - TwichFFLighto, Москва) - Вячеслав Ямандий ("Вашингтон", Kurts23, Плесецк) - 54:50, 58:44 (серия проводилась до двух побед).

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