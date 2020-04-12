Патриарх Кирилл: Эта скорбь дана нам для уроков жизни

- Не случайно Господь посетил нас этой скорбью, - сказал сегодня на проповеди во время праздничной Литургии в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл. - Но как же будет трагично, если из этой скорби мы выйдем слабыми, раздавленными и разочарованными. Скорби даются нам для того, чтобы мы сделали их уроками жизни.

Сегодня пусть необычное, но знаменитое Вербное воскресение, день, когда Церковь празднует Вход Господень в Иерусалим, пик его земной славы.

Он только что воскресил Лазаря, мало того что умершего, но уже и начавшего тлеть. И вот потрясенные люди расстилают перед ним листья пальм и кладут свои одежды, чтобы великий чудотворец ступил на них, а они через это соприкосновение стали причастными к его великой силе.

- Если проанализировать человеческие симпатии и антипатии, - сказал, вспоминая евангельские события патриарх, - то это на 100 процентов связано с признанием силы другого человека - силы ума, силы красоты, силы мудрости.

Патриарх считает, что в стремлении быть ближе к сильному нет ничего не плохого. Осознание своей слабости и превосходства другого помогает человеку избавиться и от гордыни.

- Когда в жизни людей происходят разные сложные или опасные события, то возникает потребность быть ближе к сильному, - подчеркнул патриарх.- Заболевший ищет сильного врача. Слабый супруг стремится быть ближе с сильным супругом. Поэтому испытания, которые посещают семьи, укрепляют их. Хотя бывает и обратное, но чаще всего взаимное тяготение супругов друг к другу возрастает как желание обогатиться силой другого и защитить свою семью и детей от напасти.

Сейчас, когда мы переживаем времена, по словам патриарха, "особой напасти", охватившей почти весь мир, у многих возникает желание быть ближе к сильному.

И поэтому должно "возникнуть стремление быть ближе к самому сильному - Господу и Спасителю нашему, который только и имеет власть остановить эту вселенскую пагубу".

Бог проводит нас через испытания не случайно, уверен патриарх. Об этой неслучайности много говорят и пишут. И большинство склоняется к тому, что все развитие человеческой цивилизации, направленное на безудержное потребление настолько переориентировало сознание людей, что центром жизни стало именно это стремление, а все великие идеалы, возвышенные и прекрасные, в том числе и самый прекрасный идеал - веры в Бога - для многих ушли на периферию жизни.

Именно для возвращения с периферии жизни в ее центр великих идеалов и попущено нам это неслучайное испытание, считает патриарх. Чтобы "мы задумались, что не хлебом единым жив человек, но предназначен к чему-то великому, что он и сам еще не до конца осознает, потому что это предназначение определено Богом".

- Эта всемирная напасть дана нам для того, чтобы люди, погрязшие в потребительской психологии избыточно богатого общества (и даже те общества, которые не являются богатыми, живут с идеалами богатых обществ) осознали, что над всеми и над всем Бог. И обратились к нему умом и сердцем, прося оградить своих родных и близких, и страны в которых мы живем, от этой напасти.

Если через преодоление этой скорби мы станем ближе к Богу, то мы несомненно победим и саму скорбь, уверен патриарх. "Выйдем из постигшей нас пагубы и испытания более сильными и жизнеспособными. И не только отдельные люди, но может быть, и вся человеческая семья".

Патриарх призвал в дни, когда храмы закрыты по предписанию властей, "крепко молиться дома и проводить время у телевизора, когда там идут трансляции богослужений". И тогда дни вынужденной скорби перестанут быть днями скорби и принесут нам победу над самими собой и откроют светлую и спасительную перспективу движения навстречу Богу.