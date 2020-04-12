Песков назвал выгодоприобретателей договоренностей ОПЕК+

От договоренностей по сокращению добычи нефти ОПЕК+ выиграет весь мир: без них глобальная экономика будет на пороге хаоса.

"Они нужны, по сути, всему миру. Потому что если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", сообщает сайт vesti.ru.

Цены на нефть волнуют и США, где идет предвыборная кампания. "10 миллионов человек могут лишиться работы, если компании по добыче сланцевой нефти будут стоять перед угрозой банкротства", - пояснил Песков.