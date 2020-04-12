Посольство: Японию покинули более 170 россиян

Группа россиян вылетела из Японии на родину. В основном это москвичи и жители Подмосковья.

"12 апреля 179 граждан России (большинство из них - жители Москвы и Московской области) вылетели на Родину из Японии вывозным рейсом "Аэрофлота" Токио-Москва", - сообщает посольство РФ в Японии на своей странице в Facebook.

Необходимую поддержку гражданам оказали дипломаты и сотрудники торгпредства РФ в Японии. Они содействовали соотечественникам в улаживании процедуры оформления на рейс, при необходимости помогали с размещением и обеспечением продуктами питания.

Примечательно, что в Японии продолжают вынужденно находиться еще около 400 россиян. Они пока не могут покинуть страну из-за ограничений на авиаперелеты, которые были введены на фоне пандемии коронавируса.