Еще в начале февраля госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что администрация страны готова предоставить Китаю и другим государствам 100 миллионов долларов, чтобы помочь им выйти из эпидемического кризиса. В третьей декаде марта он вновь заявил, что США намерены выделить 274 миллиона долларов на помощь в борьбе с эпидемией по всему миру. На самом деле в последнюю сумму денежной помощи уже включены упомянутые ранее 100 миллионов долларов.

Из остальных 174 миллионов долларов, которые США намерены предоставить другим странам для преодоления эпидемии, 64 миллиона выделены специально на помощь управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев. Остается лишь 110 миллионов долларов, которые будут распределяться между 64 странами. Очевидно, что фактическая сумма финансовой помощи, которую получит каждая из этих 64 стран мира, очень мала.

Возникает ключевой вопрос, куда пошли эти деньги? На этот вопрос недавно дал ответ представитель МИД КНР: "Мы не получали ни копейки". Помимо этого Агентство США по международному развитию недавно также объявило о намерении оказать Китаю противоэпидемическую помощь, но страна до сих пор ее не получила.

Несмотря на пустые обещания, которые США дали всему миру, Майк Помпео продолжает хвастаться, что объем финансирования американского государства на международную борьбу с коронавирусной инфекцией намного превышает объем финансирования со стороны Китая. Судя по серии выступлений и поступков Майка Помпео со времени вспышки эпидемии, очевидно, что он явно не думает о том, как ответственно и эффективно содействовать международному противоэпидемическому сотрудничеству. Однако он не жалея усилий стремится втаптывать Китай в грязь в целях достижения своих политических амбиций. В условиях эпидемического кризиса "голословная помощь" от ряда американских политиков, таких как Майк Помпео, продемонстрировала, что их истинная озабоченность не заключается в противоэпидемической работе, наоборот, они опасаются, что США потеряют мировое влияние.

В данный момент гуманитарная помощь, оказанная всему миру для противостояния коронавирусной эпидемии, критически важна для нуждающихся в ней стран и спасения жизни их населения. Печально, что она стала инструментом политики для некоторых американских политиков.

После вспышки эпидемии Китай первым взял ее под контроль и оказал другим странам свою посильную помощь. На сегодня китайское правительство предоставило 127 странам и четырем международным организациям противоэпидемические средства, направило бригады специалистов-медиков 11 государствам, включая Иран, Ирак, Италию и Сербию, пожертвовало ВОЗ 20 миллионов долларов для поддержки международного сотрудничества, а также обменялось с другими странами проектами по противостоянию вирусу и лечению заболевания.

Действия Китая демонстрируют дух гуманизма и концепцию сообщества единой судьбы человечества, что получило одобрение со стороны международного сообщества. Однако Майк Помпео и некоторые другие западные политики крайне негативно высказываются относительно помощи Китая, что явно демонстрирует их попытки всеми способами очернить страну и спровоцировать конфликт в ее отношениях с международным сообществом.

В нынешний ключевой момент противостоянию эпидемии в глобальном масштабе нужна сплоченность, сотрудничество и искренняя взаимопомощь, а не политические козни и провокации.