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12.04.2020 15:19
Рубрика: В мире

Премьер Японии показал пример поведения в период самоизоляции

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ показал, чем можно заняться во время самоизоляции. По мнению японского политика, на фоне распространения коронавируса крайне важно ограничить общение с друзьями и уединиться дома за чтением книг или просмотром телевидения. Кроме того, можно уделить свое время домашним питомцам.

Фото: EPA/JIJI PRESS
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"Не встретиться с друзьями. Не пойти выпить на вечеринку. Однако благодаря этому мы спасаем много человеческих жизней", - написал Синдзо Абэ в своем микроблоге в Twitter. Режим самоизоляции, как подчеркнул премьер, позволяет облегчить бремя медицинских работников.

Публикацию сопровождает видео. Экран разделен на две части, в одной из которых Синдзо Абэ проводит время в домашних условиях. Сначала он гладит собаку, потом пьет чай, после чего начинает читать книгу и в конце концов садится за просмотр телепередач. В другой части экрана все это время известный японский исполнитель Гэн Хосино под гитару исполняет песню "Ути дэ одороу", название которой можно перевести на русский как "Потанцуем дома".

Музыкант записал композицию из дома, чтобы поддержать соотечественников в трудный период. Он выложил ее в открытый доступ на своем канале в YouTube.

В Японии продолжает относительно быстрыми темпами распространяться коронавирус. Количество заболевших в стране превысило семь тысяч человек. Только в Токио зарегистрировано более двух тысяч пациентов с положительными пробами на инфекцию. Ранее местные власти вынуждены были ввести режим ЧС в семи регионах государства. Речь идет о крупных мегаполисах Токио и Осака, а также префектурах Тиба, Канагава, Сайтама, Хёго и Фукуока.

В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID-19

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