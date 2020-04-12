Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы

Новости

Фото: внебрачный сын Шварценеггера повторил знаменитую позу отца 16:47
Для преодоления кризиса Финляндия открыла секретные склады 16:39
Известное челябинское граффити отправили на карантин 16:33
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи 16:30
В Республике Сербской отдали дань памяти российским добровольцам 16:29
Умер Александр Тимофеевский-младший 16:21
В Ростовской области коронавирусом заболел ребенок 16:17
Marvel раскрыла незамеченную фанатами отсылку из "Мстителей: Финал" 16:05
В Крыму умерла онкобольная, которой трижды отказали в госпитализации 16:05
Как нас обманывают на шиномонтаже. Шесть популярных способов 15:53
Нил Гейман опубликовал удаленные сцены из эпизода "Доктора Кто" 15:49
Германия стала принимать инфицированных коронавирусом из других стран ЕС 15:48
В App Store и Google Play появилось приложение для выдачи цифровых пропусков 15:40
Как отразился карантин на детях, находящихся на семейном обучении 15:36
Кадыров: космонавты будут проходить часть подготовки в Чечне 15:25
На Среднем Урале начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции 15:21
На Дону медики получат дополнительные выплаты 15:20
Премьер Японии показал пример поведения в период самоизоляции 15:19
Режиссер Нобухико Обаяси умер от рака 15:15
К концу апреля в Подмосковье развернут более 7 тысяч инфекционных коек 14:57
МВД предупредило о новом мошенничестве, связанном с COVID-19 14:57
Голикова: 14-16 апреля станет понятно, прекратился ли в РФ рост заболеших 14:54
Песков назвал выгодоприобретателей договоренностей ОПЕК+ 14:51
Испанские рестораны начали придумывать меню ко дню избавления от COVID-19 14:45
Проституткам в Германии разрешили ночевать "на работе" из-за коронавируса 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
12.04.2020 16:10
Рубрика: В мире

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы

Текст: Алексей Чуриков
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально выписан из больницы, где он находился практически неделю.
Фото: EPA-EFE/WILL OLIVER Фото: EPA-EFE/WILL OLIVER
Фото: EPA-EFE/WILL OLIVER

Представитель кабинета министров, передает Sky News, заявил, что Джонсон, несмотря на выписку, пока что не сможет вернуться к работе, и его ждет восстановительный период. Он также передал слова благодарности со стороны Джонсона в адрес врачей больницы Святого Томаса, которым он "обязан своей жизнью".

Фото: REUTERS/ Pippa Fowles
Власти Великобритании продлят карантин

В начале прошлой недели Борис Джонсон был госпитализирован в связи с ухудшением его состояния из-за коронавирусной инфекции. Позже стало известно, что он был помещен в палату интенсивной терапии, которую покинул только ближе к выходным. По информации Daily Mail, в ближайшем окружении Джонсона, включая не только друзей, но и министров, его шансы на успешное выздоровление оценивали как 50 на 50. Теперь ему предстоит период восстановления. На это время обязанности главы британского кабинета министров сохранит министр иностранных дел Доминик Рааб.

Между тем Великобритания вплотную подошла к психологической отметке в 10 тысяч смертей от коронавирусной инфекции. По данным на субботу в королевстве уже скончалось 9937 человек. Как передает BBC, эпидемия COVID-19 в Британии может стать худшей среди всех стран Европы. Так считает старший научный советник правительства, сэр Джереми Фаррар, заявивший в интервью, что уверен в таком сценарии. "Эпидемия в Великобритании будет в числе наиболее пострадавших, если не самой пострадавшей страной Европы. Несомненно, что из этой истории следует извлечь соответствующие уроки", заявил он.

В мире Европа Великобритания Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков назвал выгодоприобретателей договоренностей ОПЕК+
В App Store и Google Play появилось приложение для выдачи цифровых пропусков
Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве
Вирусолог Зуев назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России
Трамп объявил положение "масштабного бедствия" во всех 50 штатах США
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах