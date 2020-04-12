Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально выписан из больницы, где он находился практически неделю.

Представитель кабинета министров, передает Sky News, заявил, что Джонсон, несмотря на выписку, пока что не сможет вернуться к работе, и его ждет восстановительный период. Он также передал слова благодарности со стороны Джонсона в адрес врачей больницы Святого Томаса, которым он "обязан своей жизнью".

В начале прошлой недели Борис Джонсон был госпитализирован в связи с ухудшением его состояния из-за коронавирусной инфекции. Позже стало известно, что он был помещен в палату интенсивной терапии, которую покинул только ближе к выходным. По информации Daily Mail, в ближайшем окружении Джонсона, включая не только друзей, но и министров, его шансы на успешное выздоровление оценивали как 50 на 50. Теперь ему предстоит период восстановления. На это время обязанности главы британского кабинета министров сохранит министр иностранных дел Доминик Рааб.

Между тем Великобритания вплотную подошла к психологической отметке в 10 тысяч смертей от коронавирусной инфекции. По данным на субботу в королевстве уже скончалось 9937 человек. Как передает BBC, эпидемия COVID-19 в Британии может стать худшей среди всех стран Европы. Так считает старший научный советник правительства, сэр Джереми Фаррар, заявивший в интервью, что уверен в таком сценарии. "Эпидемия в Великобритании будет в числе наиболее пострадавших, если не самой пострадавшей страной Европы. Несомненно, что из этой истории следует извлечь соответствующие уроки", заявил он.