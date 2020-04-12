Президент Аргентины: Я предпочту 10% бедных граждан, чем 100 тысяч мертвых

Президент Аргентины Альберто Фернандес выступил против тех, кто пытается ставить на одну чашу весов экономику и жизни людей. По его мнению, в попытке найти правильный баланс между ограничительными мерами из-за эпидемии коронавируса и здоровьем граждан, необходимо всегда отдавать приоритет жизни. "После смерти не возвращаются, но экономика может воскреснуть", заявил он в интервью для национального телевидения.

"Я предпочитаю, чтобы в Аргентине было на 10 процентов больше бедных, а не 100 тысяч мертвых. Те, кто пытается вызвать дискуссию вокруг экономики и здоровья, ошибаются. Знаю, что мы должны сохранить малые и средние компании, но и крупные тоже", отметил Фернандес. Он также отметил, что правительство делает все возможное, чтобы минимизировать негативный эффект от принятых ограничительных мер. Аргентинский президент признал, что невозможно объявить столь длительный карантин и рассчитывать на отсутствие каких-либо проблем в экономике - они неизбежны.

В ходе интервью Фернандес так же подчеркнул, что эпидемия коронавируса нанесет удар не только по экономике Аргентины и региона в целом, но и в мировом масштабе. "Экономика [в мире] будет разорвана в клочья. Для всех. Не только для нас. Это, кстати, открывает возможности по созданию нового, более справедливого, в том числе в правовом смысле, мира", отметил он.

По данным вечера субботы в Аргентине было зафиксировано 2142 случая заражения COVID-19, 90 человек скончались. С понедельника следующей недели в стране ожидают рост показателя заразившихся. Это связано с прибытием в страну партии тест-наборов из Китая, что позволит фактически утроить количество проверяемых в сутки - до 4,5 тысяч человек. Всего, с момента начала эпидемии, в Аргентине было проведено 14850 тестов на коронавирус.