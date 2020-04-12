Президент ФНП: Некоторые услуги нотариуса можно будет получить удаленно

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал, что граждане получат возможность получать некоторые нотариальные услуги в дистанционном режиме.

"Закон, вступающий в силу в декабре, вводит новый формат обращения к нотариусу - удаленно, через интернет, - рассказал Константин Коркис. - А также возможность дистанционного заключения сделки, когда ее стороны находятся в разных городах и каждая идет к своему нотариусу. Тут важно заметить, что заочно у нотариуса можно будет получить ограниченный перечень услуг. В него вошли лишь те нотариальные действия, где нет рисков несоответствия воли заявителя и волеизъявления - то есть того, что написано в удостоверенном нотариусом документе". Например, в удаленном режиме можно будет зафиксировать факт оскорблений в Сети.

"Что касается дистанционного удостоверения сделок, то здесь ни о каких заочных обращениях к нотариусу речи не идет, - продолжил Константин Корсик. - Участники договора обязательно идут в нотариальную контору. Разница с традиционным процессом удостоверения сделки здесь лишь в том, что каждый идет к тому нотариусу, к которому ему удобнее, и не тратит деньги и время на поездки и встречи с контрагентом. Как итог, в сделке участвуют сразу несколько нотариусов - по одному от каждой стороны, которые взаимодействуют между собой с помощью защищенных каналов связи ЕИС и удостоверяют договор своими усиленными цифровыми подписями. Так что вопросы правовой безопасности, даже в условиях новых цифровых форматов предоставления нотариальной помощи, всегда стоят во главе угла".

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