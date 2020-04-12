Производители медицинской техники объединились в консорциум

Главная цель - создание линейки отечественного оборудования по всем стратегическим направлениям: аналитическому, диагностическому и терапевтическому на основе единой цифровой платформы.
- Ситуация с коронавирусом продемонстрировала удивительные способности наших предприятий к мобилизации. Новая медицинская аппаратура запускается буквально за неделю. А объемы возрастают в разы. Консорциум поможет сконцентрировать усилия и запустить возможности всей отрасли, - пояснил "РГ" замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, отметив, если в апреле объем выпускаемой всеми предприятиями страны медицинской продукции возрастет в 8 раз, то уже в мае - в 25, а в июне - в 30 раз.
Весной предприятия на самом деле продемонстрировали удивительные способности к мобилизации. Первый опытный тепловизор отечественной разработки поставили на предприятие две недели назад, а в мае уже планируются промышленные поставки. А первую одноразовую систему для подачи кислорода в ИВЛ (так называемый контур) - неделю назад. Система рассчитана на одного пациента, что обеспечивает его инфекционную защиту. Запуск контуров в серию вот-вот стартует.
Планируется, что консорциум станет драйвером для развития кооперативных связей между крупными корпорациями и малыми предприятиями, работающими в сфере медицинской техники.