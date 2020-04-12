Проституткам в Германии разрешили ночевать "на работе" из-за коронавируса

В Германии, где из-за эпидемии коронавируса временно приостановлено оказание любых услуг, связанных доступом к телу, кроме медицинских, под временным запретом оказалась проституция, которая в обычное время в стране легализована. Как выяснил Spiegel online, немецкий профсоюз эротической и сексуальной индустрии добился того, чтобы оставшимся без работы девушкам в виде исключения разрешили ночевать, так сказать, на рабочем месте.

В принципе, с 2017 года это запрещено федеральным законом о защите проституции. Однако, чтобы женщины массово не оказались на улице, для них было сделано исключение. Речь идет, прежде всего, об иностранках, зачастую с юга Европы, которые нередко проживают прямо на территории борделей, снимая там жилье. Но занимать комнаты просто так они не могут.

Тем временем и гамбурский Репербан, и другие злачные места в немецких городах опустели. За нарушение режима самоизоляции работницам секс-индустрии грозит штраф в размере пяти тысяч евро. При этом те из них, кто официально зарегистрировались, в том числе как самозанятые, могут даже претендовать на социальную помощь. Впрочем, по данным издания, это всего лишь 32 тысячи из 200 тысяч женщин, занятых в этой сфере. Остальные составляют серую зону и сейчас ушли в подполье.