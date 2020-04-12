Пушков: Гегемония США уходит в прошлое

Пандемия подтвердила, что США придется отказаться от претензий на мировую гегемонию, считает сенатор Алексей Пушков.

Так он прокомментировал публикацию китайского издания South China Morning Post о том, что новый миропорядок после коронавируса будут строить США, Россия и Китай.

"Да, этот большой треугольник будет играть решающую роль. Но США придется отказаться от претензий на мировую гегемонию", - написал Пушков в Twitter.

По его мнению, элита США к смене ролей не готова. "Но пандемия подтвердила: эта гегемония уходит в прошлое", - подчеркнул парламентарий.