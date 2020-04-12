Путин дважды обсудил по телефону с Трампом нефтяную сделку

Президент России Владимир Путин провел два телефонных разговора: сначала с президентом США и королем Саудовской Аравии, а потом - отдельно с американским лидером.

В беседе с Дональдом Трампом и Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом речь шла о сокращении объемов нефти. Лидеры поддержали достигнутую в рамках "ОПЕК-плюс" договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики, заявили в пресс-службе Кремля. "Эта договоренность вступает в силу", - говорится в сообщении.

В двустороннем разговоре Путин и Трамп продолжили обмен мнениями о ситуации на нефтяных рынках и еще раз отметили большое значение сделки в формате "ОПЕК-плюс". Лидеры также рассмотрели вопросы обеспечения стратегической безопасности. Президент РФ поздравил коллегу и американских христиан с праздником Пасхи.

Условлено о продолжении контактов между руководством России, США и Саудовской Аравии.