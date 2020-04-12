Впервые в истории столько людей оказались в самоизоляции. И многие, как выяснилось, совершенно не готовы к такому повороту. Скандалы, психозы… Как справиться со стрессом в четырех стенах? Как уберечь себя и своих близких от нервных срывов? Об этом обозреватель "РГ" беседует с главным психиатром Москвы доктором медицинских наук, профессором Георгием Костюком.

Георгий Петрович, существует ли рост психических заболеваний во время пандемии и самоизоляции?

Георгий Костюк: Да, такое происходит впервые... И нам только предстоит узнать, какие психологические последствия таит в себе это явление. Сведения, которые мы имеем сейчас, указывают на обострение проблем, которые уже существуют у человека в семье. Например, увеличение случаев домашнего насилия.

А если говорить о последствиях пандемии, то мы пока не можем точно сказать, какими они будут для пандемии коронавируса, зато можем вспомнить историю. Мы пережили пандемии свиного, птичьего гриппа, атипичной пневмонии, которые были совсем недавно, 10-20 лет назад. Россию эти пандемии не коснулись так сильно, как некоторые другие страны. Тем не менее мы можем узнать результаты исследований, проведенных в странах, где пандемия была. Сейчас часто вспоминают эпидемию испанки, случившуюся ровно 100 лет назад.

Существуют научные публикации, в которых проводится анализ влияния пандемии на психическое здоровье. Исследования рассматривают три аспекта: непосредственные психологические реакции во время пандемии, психические расстройства у заболевших вирусной инфекцией и отсроченные последствия для нервной системы и психики.

Если говорить про первый аспект, про психологические реакции, то можно привести в пример исследование, проводившееся во время эпидемии свиного гриппа среди жителей Великобритании. Опрос показал, что примерно у 40 процентов людей значительно изменился образ жизни. Формально они соблюдали все рекомендации специалистов: реже выходили из дома, чаще мыли руки, дезинфицировали поверхности. Однако при этом они испытывали высокий уровень тревоги. А часть из них обычные простудные симптомы воспринимала как проявления свиного гриппа.

Если говорить про более серьезные нарушения психики, то можно вспомнить американского психиатра Карла Меннингера, который сделал интересное наблюдение во время эпидемии испанки столетие назад.

Георгий Костюк: Да. В клинику, где он работал, стало поступать большое количество пациентов с гриппом, который сопровождался психотическими симптомами. При этом симптомы психоза улетучивались, как только пациенты выздоравливали от гриппа.

С точки зрения долгосрочных последствий рассматривается влияние вирусных инфекций на возникновение тяжелых психических расстройств. Таких как шизофрения, деменция, умственная отсталость. Было замечено, что дети, которые родились в зимние месяцы, то есть месяцы всплесков сезонных заболеваний, чаще страдают шизофренией. Также есть риски и во время беременности: если женщина перенесла во время беременности вирусное заболевание, то у родившегося ребенка возрастает риск развития нарушений нервной системы.

У пожилых людей на фоне вирусной инфекции может возрасти риск делирия, болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. При этом невозможно четко прогнозировать, что у того или иного человека совместно с вирусной инфекцией могут произойти некоторые изменения в психике. Тем не менее вирусы могут выступить пусковым механизмом не только психических заболеваний, но и соматических. Нельзя забывать и об уязвимости каждой личности и генетической предрасположенности к развитию изменений в психике.

Сегодня мы знаем, что влияние вирусов на нервную систему и психику возможно, но прямых корреляций мы не находим. Скорее всего, как и при любых сложных явлениях, есть совокупность факторов: генетическая предрасположенность, уязвимость организма и влияние внешних обстоятельств.

Самоизоляция чревата отдаленными последствиями?

Георгий Костюк: Пока мы не можем дать четкого ответа на вопрос о том, будет ли самоизоляция иметь долгосрочные последствия для каждого из нас. Естественно, все зависит от условий и обстоятельств, в которых изолируется человек. Одна история, если это осознанный выбор человека, у которого есть постоянный заработок, хорошее жилье, благополучные семейные отношения. Если никто из его близких не пострадал от вируса, если есть интересы, которые позволяют не скучать во время изоляции. Совсем другая история, если хотя бы часть жизненных обстоятельств из этого перечня не такая благополучная. Но даже и в этом случае многое будет зависеть от исходных психических особенностей человека, от его адаптивности. Ведь известно, что даже при самых страшных обстоятельствах, во время катастроф, войн далеко не все люди начинают страдать психическими расстройствами.

Как перенести изоляцию людям, живущим в стесненных условиях? Людям с детьми, которым сложно объяснить, что нельзя выходить на улицу?

Георгий Костюк: Действительно, для многих это может стать проблемой. Но нельзя сказать, что эта проблема будет совсем новой, скорее, она будет обостренной. В случае с детьми все изначально зависит от того, как раньше родители выстраивали с ними свои отношения. Если отношения понимающие, любящие, если родителям интересно проводить время с детьми, то вряд ли совместная изоляция будет мучением. Дети же легко превращают необычные жизненные обстоятельства в игру. У них развито воображение, поэтому можно и нужно использовать эти свойства детской психики для преодоления стресса от изоляции. Больше играть, общаться, вместе узнавать что-то новое. Вместе делать зарядку. Нужно разрешать детям иногда побеситься, выплеснуть свою энергию. Общение с родителями чаще всего основная детская потребность. Гораздо большая, чем потребность в прогулках. Если это обеспечить, то вряд ли ребенок будет сильно скучать по улице.

Как правило, в условиях самоизоляции обостряются те проблемы, которые уже существуют у человека в семье

Готова ли наша психиатрическая служба к оказанию помощи в сложившихся условиях?

Георгий Костюк: Медицинские заведения сейчас в срочном порядке перепрофилируются для борьбы с коронавирусом. И психиатрические больницы будут готовы представить свои ресурсы в случае необходимости.

В данный момент работа психиатрической службы направлена на оказание максимально возможной психолого-психотерапевтической поддержки. На базе московских психиатрических больниц имени Алексеева, имени Ганнушкина работают службы телефонной психологической помощи населению Москвы. В больнице Алексеева в специально оборудованном помещении с соблюдением всех предписанных мер, направленных на предотвращение распространения нового вируса, организована видеосвязь пациентов с их родственниками. И значит, несмотря на карантин, близкие люди могут увидеться и поговорить друг с другом. В формате видеосвязи проходят и беседы родственников пациентов с лечащими врачами.

Больницы работают в обычном режиме и оказывает помощь пациентам, работают выездные бригады и помощь на дому. Служба готова гибко реагировать на потребности населения.

Психические заболевания не заразны. Они не инфекция. Но в целом они гораздо опаснее. Или?..

Георгий Костюк: Психические заболевания чаще всего связаны с качеством жизни и тем, как человек функционирует в обществе, нежели с непосредственной угрозой для жизни. Но косвенные последствия могут быть очень серьезными: с этими расстройствами человек может потерять возможность нормально работать, самостоятельно жить, получать удовольствие от жизни. Да, есть те недуги, которые связаны с вопросами жизни и смерти - суицидальное поведение, расстройства пищевого поведения, психомоторное возбуждение и другие. Психические расстройства являются большим бременем для общества. Они приводят к косвенным долгосрочным последствиям. И особенности этих последствий отличаются от инфекционных заболеваний. Неслучайно ВОЗ считает последствия инфекционных и неинфекционных заболеваний отдельно. Если выделить долю психических заболеваний среди неинфекционных заболеваний, они стабильно оказываются в первой десятке.

В целом люди с психическими расстройствами представляют намного меньшую угрозу для общества, чем люди без очевидных признаков таких расстройств.

Нужно разрешать детям иногда побеситься, выплеснуть свою энергию. Общение с родителями чаще всего основная детская потребность

Возможно, вопрос покажется не уместным, но спрошу: положительные стороны у нынешней ситуации имеются?

Георгий Костюк: Большинство из нас сейчас сфокусированы на опасностях ситуации с коронавирусом и общим негативом. Но есть и позитивные моменты. Мы можем почувствовать важность человеческой жизни, реальность взаимопомощи и поддержки, мы сможем пересмотреть систему своих ценностей.

Для медиков хорошая сторона этой ситуации в том, что сейчас вместо привычных теоретических разговоров о важности медицинской сферы происходит реальное выдвижение медицины и науки на первый план. Медицинские работники воспринимаются как герои, они срывают каждый день аплодисменты во многих странах мира. Вряд ли когда-то раньше они удостаивались таких оваций! А те, кто получает сейчас медицинскую помощь, могут убедиться в том, что медработники готовы выйти из дома, чтобы выполнять свою работу.

Для культуры уникальный момент в том, что музеи, театры, кинотеатры, книжные магазины открывают бесплатный виртуальный доступ к своим сокровищам. Университеты открывают доступ к своим образовательным ресурсам. Могли ли мы подумать, что маститые специалисты будут вести виртуальные уроки для школьников?

Привычный образ жизни с постоянной суетой, избыточным потреблением, развлечениями сейчас для многих невозможен. А что остается, если это убрать из нашей жизни? И так ли велика для нас эта потеря? То, что сейчас происходит, для многих является экзистенциальным кризисом, но именно периоды кризиса дают человеку возможность что-то переосмыслить и что-то изменить в своей жизни.