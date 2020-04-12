МВД предупредило о новом мошенничестве, связанном с COVID-19

Воронежская полиция предупредила о распространении новой недостоверной информации. Гражданам приходят смс о якобы нарушении ими режима карантина и необходимости уплатить за это штраф в размере 4000 рублей. Сумму предлагается перевести по номеру одного из сотовых операторов.

- Данные сообщения не соответствуют действительности, - заявили в ГУ МВД пр региону. Полиция предупредила, что за распространение заведомо непроверенной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

Если же будет причинен ущерб - иначе говоря, кто-то из получивших смс перечислит деньги по указанному номеру, - возможно возбуждение уголовного дела о мошенничестве.

Будьте бдительны! Не сообщайте паспортные данные, данные банковских карт, смс-пароли и другую конфиденциальную информацию, напомнили в МДВ.