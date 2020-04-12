Немерюк: Не обеспечивающие соцдистанцию магазины могут быть закрыты

Не обеспечивающие соцдистанцию магазины могут быть закрыты. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, в ходе проверок торговых объектов выявлены первые нарушения на наличие специальной разметки для обеспечения социальной дистанции. На 18 из них составлены административные протоколы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

"Задача ежедневных контрольных мероприятий - выявлять объекты, не соблюдающие требования по безопасности покупателей во время режима повышенной готовности. В результате мониторинга в некоторых магазинах было обнаружено отсутствие специальной разметки. Эти нарушения необходимо устранить в кратчайшие сроки. Крайне важно, чтобы бизнес, в первую очередь продуктовые магазины, осознанно подошли к соблюдению эпидемиологических норм, предусмотренных на период карантина. Обеспечение социальной дистанции, сокращение количества социальных контактов - первичные меры для профилактики распространения коронавируса. Специальная разметка должна быть во всех торговых залах магазинов столицы без исключений", - сказал Алексей Немерюк.

Он подчеркнул: подобные проверки проходят постоянно, к злостным нарушителям будут применяться более жесткие меры - вплоть до крупных штрафов и приостановления деятельности. Это позволяет федеральный закон от 1 апреля 2020 года, в который внесены изменения в КоАП, устанавливающие ответственность предприятий за нарушение режима повышенной готовности. За соблюдением исполнения закона в сфере торговли следят сотрудники столичного департамента торговли и услуг, префектур и управ. За контроль над предприятиями, которые находятся в зданиях, отвечает Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, за контроль над площадками на открытом воздухе - Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ).