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12.04.2020 12:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Немерюк: Не обеспечивающие соцдистанцию магазины могут быть закрыты

Текст: Любовь Проценко

Не обеспечивающие соцдистанцию магазины могут быть закрыты. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, в ходе проверок торговых объектов выявлены первые нарушения на наличие специальной разметки для обеспечения социальной дистанции. На 18 из них составлены административные протоколы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Задача ежедневных контрольных мероприятий - выявлять объекты, не соблюдающие требования по безопасности покупателей во время режима повышенной готовности. В результате мониторинга в некоторых магазинах было обнаружено отсутствие специальной разметки. Эти нарушения необходимо устранить в кратчайшие сроки. Крайне важно, чтобы бизнес, в первую очередь продуктовые магазины, осознанно подошли к соблюдению эпидемиологических норм, предусмотренных на период карантина. Обеспечение социальной дистанции, сокращение количества социальных контактов - первичные меры для профилактики распространения коронавируса. Специальная разметка должна быть во всех торговых залах магазинов столицы без исключений", - сказал Алексей Немерюк.

Он подчеркнул: подобные проверки проходят постоянно, к злостным нарушителям будут применяться более жесткие меры - вплоть до крупных штрафов и приостановления деятельности. Это позволяет федеральный закон от 1 апреля 2020 года, в который внесены изменения в КоАП, устанавливающие ответственность предприятий за нарушение режима повышенной готовности. За соблюдением исполнения закона в сфере торговли следят сотрудники столичного департамента торговли и услуг, префектур и управ. За контроль над предприятиями, которые находятся в зданиях, отвечает Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, за контроль над площадками на открытом воздухе - Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ).

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