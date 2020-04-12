В Курске умер первый пациент с коронавирусом

В Курске зарегистрирована первая в регионе смерть от последствий COVID-19. В инфекционной больнице имени Н.А. Семашко скончалась женщина.

- Пациентка находилась на лечении в тяжелом состоянии. Умерла она от внезапной остановки сердечной деятельности на фоне хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, - сообщили в региональном оперативном штабе.

По состоянию на 12 апреля в Курской области зарегистрировано 43 заразившихся коронавирусом. Еще у одного человека диагноз подтвержден предварительно, он находится на изоляции.

Из 43 заболевших трое выздоровело, 13 человек проходят лечение в больнице, 26 без симптомов находятся дома под наблюдением медиков. Всего на карантин помещен 771 человек - это люди, приехавшие из-за границы, контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-19. Сняты с карантина 1127 человек.