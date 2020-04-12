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12.04.2020 23:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Лишний контроль не помешает

В Липецкой области приезжих из Москвы отправляют на карантин
Текст: Анна Скрипка (Липецк) , Елена Шулепова ("Российская газета", Калуга)
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8133)
В регионах меняют правила самоизоляции: в Липецкой области приезжих из Москвы и Петербурга обязали самоизолироваться. А в Калуге власти попросили людей относиться к приезжим по-доброму.

Жесткий режим самоизоляции в Москве и Санкт-Петербурге сразу отразился на других регионах: люди из столиц поспешили уехать туда, где эпидемиологическая обстановка более спокойная. "Граждане, прибывающие в Липецкую область из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции регионов, в том числе городов Москва и Санкт-Петербург, а также Московской и Ленинградской областей, обязаны соблюдать самоизоляцию на срок 14 дней со дня прибытия в Липецкую область", - говорится в постановлении главы региона Игоря Артамонова.

Фото: iStock
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Пока это единственный регион в Черноземье, где обязанность выдержать режим самоизоляции ввели для приезжих из других субъектов. В остальных пока изолируют только вернувшихся из-за границы.

Калужские власти в свою очередь просят жителей быть предельно внимательными и уважительно относиться к приезжим. Так, на планерке в горуправе Калуги начальник управления экономики и имущественных отношений Владимир Васин заступился за московских дачников и призвал калужан "не нагнетать" обстановку. А мэр Калуги Дмитрий Денисов призвал земляков верить не слухам, а официальной информации, а также соблюдать элементарные правила гигиены.

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