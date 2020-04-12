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12.04.2020 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи

Текст: Ирина Рыбникова

В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи. Он позировал на подоконнике, но не удержался и сорвался, однако успел зацепиться руками за карниз окна.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Он провисел так около 15 минут - за это время очевидцы вызвали полицию, сотрудники которой прибыли и втянули неудачливого фотографа обратно в квартиру.

Каково же было удивление стражей порядка, когда, проверив документы, он выяснили, что спасенный мужчина - нарушитель режима самоизоляции и находится в этой квартире в гостях.

Гражданина доставили в опорный пункт полиции, где на него составили административный протокол о нарушении режима самоизоляции по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП РФ.

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