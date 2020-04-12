Новости

В Крыму начнут контролировать самоизоляцию по биллингу телефонов 12:09
Еврокомиссия: Изоляция пожилых людей может продлиться до конца года 12:08
Концертный директор рассказал о состоянии Татьяны Булановой в реанимации 12:07
Побег сбежавших из психбольницы в Иркутске попал на видео 11:56
ВМФ России без огласки получил подводного разведчика 11:42
В Подмосковье выявили еще 287 случаев заражения коронавирусом 11:38
На Кубани выявлен 31 новый случай заболевания коронавирусом 11:28
Из Сеула во Владивосток и Хабаровск вылетели более 220 россиян 11:17
В Москве почти половина заболевших младше 45 лет 11:17
В Гидромецентре сообщили о скором похолодании в ряде регионов России 11:11
В Ростове проверят больницу, где обнаружен коронавирус 11:07
Владельцы назвали главные "болячки" новой Lada 4х4 11:05
Власти Германии и Италии попросили своих граждан покинуть Бразилию 10:57
В Ленобласти нашли подпольный хостел с температурящими постояльцами 10:45
В Керчи и Симферополе выявили новые случаи заражения коронавирусом 10:40
Предпринимателям Ямала начали выплачивать компенсации 10:38
СМИ: "Тоттенхэм" продаст Кейна в "МЮ" за 250 млн долларов 10:33
Пушков: Гегемония США уходит в прошлое 10:18
Патриарх Кирилл в воскресенье отслужит торжественную литургию в Москве 10:13
В столице вылечились от коронавируса еще 188 человек 10:13
Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске 10:02
В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19 09:50
Зеленский заявил, что украинская власть устала от коронавируса 09:48
В Новосибирской области подтвердили еще 10 случаев COVID-19 09:45
Израиль перестал принимать иностранные авиарейсы 09:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
12.04.2020 11:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве почти половина заболевших младше 45 лет

Текст: Любовь Проценко

В Москве почти половина заболевших младше 45 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в Москве подтверждено 1306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе зарегистрировано 10158 заболевших. 45% из вновь заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% - от 46 до 65 и еще 15,5% старше 65 лет, причем почти 5% из них - старше 80 лет. 3,5% из заболевших - дети.

Фото: Сергей Куксин/РГ
За сутки в России добавилось 2 186 заболевших COVID-19 в 52 регионах

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже взяты под медконтроль.

Есть и такие данные:

50,4% среди новых заболевших - женщины, 49,6% - мужчины. Штаб отмечает: в столице за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза.

Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Стационары и служба скорой помощи работают на пределе. Сегодня в столице для приема больных с коронавирусной инфекцией работают не только городские, но и федеральные, и частные клиники. По мере необходимости их число будет увеличено больше чем вдвое.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве
Вирусолог Зуев назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России
Пушков: Гегемония США уходит в прошлое
Израиль перестал принимать иностранные авиарейсы
В Гидромецентре сообщили о скором похолодании в ряде регионов России
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ