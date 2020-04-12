В Москве почти половина заболевших младше 45 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в Москве подтверждено 1306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе зарегистрировано 10158 заболевших. 45% из вновь заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% - от 46 до 65 и еще 15,5% старше 65 лет, причем почти 5% из них - старше 80 лет. 3,5% из заболевших - дети.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже взяты под медконтроль.

Есть и такие данные:

50,4% среди новых заболевших - женщины, 49,6% - мужчины. Штаб отмечает: в столице за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза.

Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Стационары и служба скорой помощи работают на пределе. Сегодня в столице для приема больных с коронавирусной инфекцией работают не только городские, но и федеральные, и частные клиники. По мере необходимости их число будет увеличено больше чем вдвое.