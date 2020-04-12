В Москве составили более 1350 протоколов за нарушение социальной дистанции

Только за субботу составлено 1358 протоколов на москвичей, не соблюдавших социальную дистанцию.

Такие протоколы составляют сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, департамента торговли и префектур города. Руководствуются правоохранительные органы при этом статьей 3.18.1 КоАП г. Москвы в отношении граждан, нарушивших требования со социальному дистанцированию: если те собираются в группы или находятся на улице без конкретной причины, установленной Указом Мэра 12-УМ (поход в магазин, аптеку, поликлинику, прогулка с собакой, вынос мусора).

К административной ответственности также привлечены 18 предприятий торговли, не обеспечивших условия для соблюдения правила социального дистанцирования.

Кроме того, на 8 человек, находившихся на домашнем лечении, за последние сутки наложены штрафы за нарушение режима самоизоляции. Всего за время пандемии в Москве уже оштрафованы за это 30 граждан. Помимо этого, теперь они не могут продолжать лечение дома, их поместили в специализированный обсервант для прохождения уже принудительного лечения.

В оперштабе по контролю за ситуацией с коронавирусом напоминают: согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, москвичи обязаны соблюдать социальную дистанцию не только на улицах, но и в помещениях: аптеках и магазинах. За несоблюдение социальной дистанции предусмотрена административная ответственность.