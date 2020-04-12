В Смоленской области тестируют на коронавирус 306 обитателей Вяземского интерната для престарелых и инвалидов. Региональные власти закрыли въезд в город.

- Положительный результат зафиксирован у одного человека, но по предварительным данным под подозрением находятся еще 86 человек, - сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. Постояльцы интерната разделены на две группы. Пенсионеры с первично подтвержденным диагнозом изолированы от тех, у кого тест оказался отрицательным.

С 18 часов 12 апреля въезд и выезд из Вязьмы для иногородних ограничен - за исключением медиков, сотрудников МЧС и других ведомств, направляющихся в город по долгу службы. Им придется пройти процедуру термометрии. При температуре выше 37 градусов въезжающего доставят в ближайшую больницу.