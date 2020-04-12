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12.04.2020 10:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В столице вылечились от коронавируса еще 188 человек

Текст: Любовь Проценко

В столице вылечились от коронавируса еще 188 человек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: iStock
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- Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве продолжает увеличивается. За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны сразу 188 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 687 человек, - рассказала она.

Лечением больных с коронавирусной инфекцией занимаются 13 городских стационаров, а вместе с частными и федеральными клиниками - больше 20. Пациенты там находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей - инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога. В ближайшее время число таких больниц по словам мэра Москвы будет доведено до 50.

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