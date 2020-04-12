В Воронеже умер первый пациент с коронавирусом

В Воронеже зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Его жертвой стала 65-летняя женщина, 10 апреля попавшая в больницу с пневмонией.

- Она поступила по скорой помощи с внебольничной двухсторонней пневмонией. Болела 10 дней на дому, за медицинской помощью не обращалась. По КТ клиническая картина - коронавирус. Сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, - рассказали в региональном оперативном штабе.

Отмечается, что погибшая не была за рубежом и не контактировала с инфицированными.

По состоянию на 12 апреля в регионе зарегистрировано 12 человек с COVID-19. Они находятся под наблюдением врачей и получают лечение. Ведется работа и с кругом их контактов.