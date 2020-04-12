Власти предупредили о мошенничествах с цифровыми пропусками в соцсетях

Введение пропусков на передвижение по Москве уже породило волну мошенничеств. Как сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент информационных технологий, предложение оформить электронный пропуск появилось в соцсетях и Telegram-каналах.

В департаменте подчеркнули: все они не имеют ничего общего с действительностью. Мошенники таким образом собирают персональные данные москвичей, которые затем могут быть применены, например, для вывода денег с банковских карт.

Для оформления пропуска, напоминают столичные власти, есть только три законных способа: онлайн на портале mos.ru, по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77 и с помощью СМС, отправленного на короткий номер 7377.