Новости

В Саранске Росгвардия взяла под охрану общежитие с карантином по COVID-19 19:49
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа 19:08
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда 18:55
Новак: Восстановление нефтяного рынка будет происходить медленно 18:47
Режим самоизоляции в Курганской области продлен до 19 апреля 18:37
Могут ли защитить от вирусов и бактерий автомобильные ионизаторы 18:31
Число умерших от коронавируса в Великобритании превысило 10 тысяч человек 18:11
Патриарх Кирилл: Эта скорбь дана нам для уроков жизни 18:06
Как избежать лишения прав в зоне действия знака "Обгон запрещен" 18:00
На Дону составлено более двух тысяч протоколов о нарушении самоизоляции 17:48
Изменились правила оказания помощи беременным в столице 17:41
ВОЗ назвала причину вспышки коронавируса в Москве 17:31
В Воронеже умер первый пациент с коронавирусом 17:30
В Индии нарушивших карантин туристов заставили 500 раз написать извинение 17:25
Министры стран ОПЕК+ проведут очередное онлайн-заседание 12 апреля 17:15
Хафтор Бьернссон, "Гора" из "Игры престолов", станет отцом 17:06
Что нужно знать при ДТП на каршеринговом автомобиле 17:00
Фото: внебрачный сын Шварценеггера повторил знаменитую позу отца 16:47
Для преодоления кризиса Финляндия открыла секретные склады 16:39
Известное челябинское граффити отправили на карантин 16:33
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи 16:30
В Республике Сербской отдали дань памяти российским добровольцам 16:29
Умер Александр Тимофеевский-младший 16:21
В Ростовской области коронавирусом заболел ребенок 16:17
Marvel раскрыла незамеченную фанатами отсылку из "Мстителей: Финал" 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Столичным лабораториям поставили задачу проводить тесты на коронавирус в течение суток. Фото: РИА Новости Столичным лабораториям поставили задачу проводить тесты на коронавирус в течение суток. Фото: РИА Новости
Столичным лабораториям поставили задачу проводить тесты на коронавирус в течение суток. Фото: РИА Новости
12 апреля

Самоизоляция покажет

Первый эффект от мер самоизоляции в России должен быть виден к 14-16 апреля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "Нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней", - сказала она в интервью телепрограмме "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия-1" (ВГТРК).

По словам Голиковой, первый цикл закончится к 14-16 апреля, второй - к 30 апреля. "Эта дата выбрана в указе президента России не случайно, она определена с учетом мнения эпидемиологов и медиков", - уточнила вице-премьер.

Фото: Сергей Куксин/РГ
ВОЗ назвала причину вспышки коронавируса в Москве

Она добавила, что после спада распространения коронавируса нужно будет оценить ситуацию в здравоохранении и сделать выводы о дальнейших путях его развития.

Алдан закрыт на карантин

В якутском городе Алдан с населением в 21 тысячу человек введен карантин. На жесткие ограничительные меры власти республики пошли из-за того, что прибывший из Москвы мужчина, у которого впоследствии обнаружили коронавирус, нарушил режим самоизоляции. Вместо того чтобы сидеть дома, он направился на работу - на центральный городской рынок. Когда его вычислили по камерам видеонаблюдения, в зону его контактов успели попасть около 150 человек. У двоих уже зафиксирована инфекция. 70 помещены в обсерватор, столько же - под меднаблюдением дома. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

11 апреля

О вирусе обяжут предупреждать

Обязанность предупреждать страны о новых болезнях могут закрепить Международной конвенцией. Такое мнение высказал полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский .

"Я думаю, после того, как пандемия пойдет на спад, будет какое-то международное соглашение, обязывающее страны, где появилось новое заболевание, предупреждать о нем мировое сообщество", - сказал Барщевский на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

10 апреля

Минкомсвязь: отслеживание перемещения больных законно

Отслеживание перемещения больных коронавирусом и граждан, которые с ними контактировали, не противоречит закону о персональных данных. Об этом заявили в минкомсвязи. В ведомстве пояснили, что используемые сведения сотовых операторов обезличены.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
Число умерших от коронавируса в Великобритании превысило 10 тысяч человек

Решение о создании системы приняли по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса 27 марта. В ее работе используются данные сотовых операторов о геолокации мобильных телефонов. Эти сведения будут передавать правоохранительным органам в случае нарушений, говорил глава минкомсвязи Максут Шадаев.

В ведомстве подчеркивают, что методики, используемые для отслеживания нарушений условий карантина, не нарушают требования 152-ФЗ "О персональных данных". Все данные обрабатываются строго обезличено и исключительно на территории России.

Иммунитет у 3% населения

Тестовая проверка на иммунитет к новому коронавирусу показала, что он есть лишь у 3% жителей нашей страны, сообщила Главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, исследования также показали, что у 20-25% заразившихся коронавирусом не проявляются клинические симптомы заболевания. Специалисты пока не знают, формируется ли в таких случаях у людей иммунитет или нет.

Данные о заболевших

По информации сайта Университета Джонса Хопкинса на 12 апреля, в мире коронавирусом заражены свыше 1,7 миллиона человек. На первом месте по количеству заболевших - США. На втором месте Испания. Далее идут Италия, Франция, Германия. Россия находится на 16-й строчке. На 12 апреля в нашей стране зафиксировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах.

Цитата

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ:

"Граждане не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения режима самоизоляции. Пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации. Если мы хотим остановить прирост заболевших, тогда это должен быть жесткий карантин, блокировка любой активности, но это меры другого порядка.

По поводу способности традиционных иммуностимулирующих продуктов - чеснока, имбиря, лимона, побороть коронавирус, скажу, что уровень иммунитета имеет значение, но лечить вирус необходимо лекарственными препаратами."

Общество Здоровье Правительство Минздрав Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков назвал выгодоприобретателей договоренностей ОПЕК+
В App Store и Google Play появилось приложение для выдачи цифровых пропусков
Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве
Вирусолог Зуев назвал срок окончания эпидемии COVID-19 в России
Трамп объявил положение "масштабного бедствия" во всех 50 штатах США
Как справиться со стрессом благих намерений
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ