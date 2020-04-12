12 апреля

Самоизоляция покажет

Первый эффект от мер самоизоляции в России должен быть виден к 14-16 апреля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "Нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней", - сказала она в интервью телепрограмме "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия-1" (ВГТРК).

По словам Голиковой, первый цикл закончится к 14-16 апреля, второй - к 30 апреля. "Эта дата выбрана в указе президента России не случайно, она определена с учетом мнения эпидемиологов и медиков", - уточнила вице-премьер.

Она добавила, что после спада распространения коронавируса нужно будет оценить ситуацию в здравоохранении и сделать выводы о дальнейших путях его развития.

Алдан закрыт на карантин

В якутском городе Алдан с населением в 21 тысячу человек введен карантин. На жесткие ограничительные меры власти республики пошли из-за того, что прибывший из Москвы мужчина, у которого впоследствии обнаружили коронавирус, нарушил режим самоизоляции. Вместо того чтобы сидеть дома, он направился на работу - на центральный городской рынок. Когда его вычислили по камерам видеонаблюдения, в зону его контактов успели попасть около 150 человек. У двоих уже зафиксирована инфекция. 70 помещены в обсерватор, столько же - под меднаблюдением дома. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

11 апреля

О вирусе обяжут предупреждать

Обязанность предупреждать страны о новых болезнях могут закрепить Международной конвенцией. Такое мнение высказал полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский .

"Я думаю, после того, как пандемия пойдет на спад, будет какое-то международное соглашение, обязывающее страны, где появилось новое заболевание, предупреждать о нем мировое сообщество", - сказал Барщевский на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

10 апреля

Минкомсвязь: отслеживание перемещения больных законно

Отслеживание перемещения больных коронавирусом и граждан, которые с ними контактировали, не противоречит закону о персональных данных. Об этом заявили в минкомсвязи. В ведомстве пояснили, что используемые сведения сотовых операторов обезличены.

Решение о создании системы приняли по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса 27 марта. В ее работе используются данные сотовых операторов о геолокации мобильных телефонов. Эти сведения будут передавать правоохранительным органам в случае нарушений, говорил глава минкомсвязи Максут Шадаев.

В ведомстве подчеркивают, что методики, используемые для отслеживания нарушений условий карантина, не нарушают требования 152-ФЗ "О персональных данных". Все данные обрабатываются строго обезличено и исключительно на территории России.

Иммунитет у 3% населения

Тестовая проверка на иммунитет к новому коронавирусу показала, что он есть лишь у 3% жителей нашей страны, сообщила Главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, исследования также показали, что у 20-25% заразившихся коронавирусом не проявляются клинические симптомы заболевания. Специалисты пока не знают, формируется ли в таких случаях у людей иммунитет или нет.

Данные о заболевших

По информации сайта Университета Джонса Хопкинса на 12 апреля, в мире коронавирусом заражены свыше 1,7 миллиона человек. На первом месте по количеству заболевших - США. На втором месте Испания. Далее идут Италия, Франция, Германия. Россия находится на 16-й строчке. На 12 апреля в нашей стране зафиксировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах.

Цитата

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ:

"Граждане не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения режима самоизоляции. Пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации. Если мы хотим остановить прирост заболевших, тогда это должен быть жесткий карантин, блокировка любой активности, но это меры другого порядка.

По поводу способности традиционных иммуностимулирующих продуктов - чеснока, имбиря, лимона, побороть коронавирус, скажу, что уровень иммунитета имеет значение, но лечить вирус необходимо лекарственными препаратами."