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12.04.2020 19:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Саранске Росгвардия взяла под охрану общежитие с карантином по COVID-19

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

В Саранске Росгвардия взяла под охрану студенческое общежитие Мордовского госуниверситета, где введен карантин по коронавирусной инфекции. Объект стал крупным очагом заражения. За последние сутки число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в республике выросло более чем вдвое - с 19 до 42.

Как сообщили в региональном оперштабе, резкое увеличение числа заболевших связано с массовой госпитализацией студентов и сотрудников общежития. Из 23 новых случаев заражения 15 приходится на проживающих в общежитии иностранных студентов - главным образом, граждан стран СНГ. Все они госпитализированы с признаками ОРВИ, состояние больных ближе к удовлетворительному.

Фото: РИА Новости
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Остальные восемь человек с подтвержденным диагнозом выявлены в Саранске, а также Рузаевском, Ичалковском, Лямбирском районах. Трое из них постоянно проживали в Москве, приехали оттуда более недели назад. Еще одна женщина посещала столицу недавно, остальные контактировали с приехавшими из Москвы.

Всего же за последние трое суток из общежития Мордовского госуниверситета госпитализированы 36 человек. Как уже писала "РГ", источником вспышки коронавируса здесь стал один из студентов - гражданин Таджикистана. Юноша сказал соседям, что пошел в магазин, но вместо этого поехал в Москву. На следующий день он вернулся в Саранск, никому не рассказав о своей поездке. А вскоре почувствовал признаки заболевания. Вместе с ним были госпитализированы и его соседи по комнате.

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Сейчас в здании находятся 317 человек - студенты и сотрудники общежития. Все они изолированы с соблюдением требований Роспотребнадзора. По словам ректора МГУ им. Огарева Сергея Вдовина, проживающие обеспечиваются питанием из расчета 430 рублей на человека. По просьбам студентов из Индии, для них организовано вегетарианское меню.

Как сообщили в Роспотребнадзоре по РМ, проживающие в общежитии обеспечены средствами гигиены и антисептиками. Влажную уборку и дезинфекцию в здании регулярно проводит клининговая организация с соблюдением всех норм. Карантин в здании продлится ориентировочно до конца апреля.

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