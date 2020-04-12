В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19

В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Алтайского края со ссылкой на региональный оперативный штаб, по данным на 12 апреля общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 34 человека, в том числе три ребенка.

Из числа пятерых выявленных заболевших два случая - в Барнауле, по одному - в Первомайском и Крутихинском районах, еще один - в Рубцовске. При этом только двое инфицированных имели контакты с ранее заболевшими.

Всего в крае с 29 марта по 12 апреля зарегистрировано 34 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.