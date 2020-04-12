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12.04.2020 11:56
Проект: В регионах

Побег сбежавших из психбольницы в Иркутске попал на видео

Текст: Надежда Столярчук

Побег пациентов из областной психиатрической больницы №1 Иркутска, попал на камеры этого учреждения.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как сообщают "Вести", на кадрах видно, как один из мужчин подошел к медработникам и приставил к шее одной из женщин некий предмет. Из-за внезапности медики отреагировать не успели, и группа мужчин скрылась в неизвестном направлении

Напомним, в ночь с 11 на 12 апреля из больницы, что находится в микрорайоне Юбилейный, скрылось шесть человек в возрасте от 19 до 28 лет. Их ищут наряды полиции, участковые и оперативники.

Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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