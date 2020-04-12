Побег сбежавших из психбольницы в Иркутске попал на видео

Побег пациентов из областной психиатрической больницы №1 Иркутска, попал на камеры этого учреждения.

Как сообщают "Вести", на кадрах видно, как один из мужчин подошел к медработникам и приставил к шее одной из женщин некий предмет. Из-за внезапности медики отреагировать не успели, и группа мужчин скрылась в неизвестном направлении

Напомним, в ночь с 11 на 12 апреля из больницы, что находится в микрорайоне Юбилейный, скрылось шесть человек в возрасте от 19 до 28 лет. Их ищут наряды полиции, участковые и оперативники.